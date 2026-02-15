duminică, 15 februarie 2026

UPU Vâlcea, sufocată de avalanșa de cazuri: 7.501 pacienți într-o singură lună. Doar 0,8% urgențe vitale

În ianuarie 2026, Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a înregistrat 7.501 prezentări. Media zilnică a depășit 240 de pacienți. În fiecare zi. Fără pauză. Fără respiro.

În spatele acestor cifre nu sunt doar statistici. Sunt oameni speriați, părinți cu copii în brațe, vârstnici aduși cu ambulanța, victime ale accidentelor, dar și sute de cazuri care nu reprezintă urgențe reale. Iar această realitate apasă tot mai greu pe un sistem deja întins la limită.

Triajul scoate la lumină adevărul dur. Din totalul pacienților, doar 61 au fost cod roșu, adică urgențe vitale – sub 1%. 821 au fost cod galben, urgențe majore. În schimb, 4.338 au fost cod verde, iar 2.096 cod albastru. Alte 183 cazuri au fost încadrate la cod alb. Asta înseamnă că peste 85% dintre prezentări au fost urgențe minore sau situații care, potrivit protocoalelor medicale, puteau fi rezolvate în ambulatoriu sau la medicul de familie.

Cu toate acestea, ele ajung în UPU. Iar fiecare pacient, indiferent de cod, înseamnă timp, investigații, analize, personal medical implicat, spațiu ocupat.

De aici apar și timpii mari de așteptare. Nu pentru că medicii „nu se implică”. Nu pentru că personalul „nu se mișcă”. Ci pentru că într-un flux de peste 240 de oameni pe zi, cazurile grave trebuie să intre primele. Un infarct nu poate sta la rând. Un AVC nu poate aștepta. O hemoragie severă nu se programează.

În ianuarie, 1.585 de pacienți au necesitat internare. Alți 1.020 au fost transferați către alte unități medicale. 4.632 au fost externați cu tratament și recomandări. 264 au plecat fără aviz medical.

În paralel, activitatea medicală a fost intensă. Au fost efectuate 14 resuscitări, 43 de intubații și 25 de trombolize pentru infarct miocardic acut, accident vascular cerebral sau tromboembolism pulmonar. S-au realizat 1.743 de radiografii și 933 de examinări CT. Aproape 6.700 de pacienți au avut analize recoltate.

Aceste cifre înseamnă decizii luate în secunde. Înseamnă presiune continuă. Înseamnă nopți nedormite și ture în care adrenalina nu scade niciun moment.

Există și o componentă socială pe care nu o putem ignora. Pentru unii, UPU este singura poartă de acces la sistemul medical. Lipsa asigurării, lipsa accesului la medic de familie sau imposibilitatea programărilor împing oamenii direct în Urgență. La acestea se adaugă prezentările repetate, care încarcă suplimentar un sistem deja suprasolicitat.

UPU nu este un cabinet de consultații rapide și nici o alternativă la ambulatoriu. Este zona zero a medicinei critice. Este locul unde se decide, uneori în câteva minute, dacă un om trăiește sau nu.

Ianuarie 2026 arată clar un lucru: Urgența din Vâlcea funcționează la capacitate maximă. Iar presiunea nu vine doar din gravitatea cazurilor, ci și din volumul uriaș al prezentărilor care, în marea lor majoritate, nu sunt urgențe vitale.

În spatele fiecărei cifre este un om. Dar în spatele fiecărei gărzi este o echipă care luptă contra timpului, zi de zi, într-un sistem care cere tot mai mult și oferă tot mai puțin.

Sursa: comunicat Spitalul Județean Vâlcea