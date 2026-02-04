Unitățile de cazare din Voineasa sunt ocupate în proporție de aproape 100%

Unitățile de cazare din Voineasa sunt ocupate în proporție de aproape 100%

Unitățile de cazare din Voineasa sunt ocupate în proporție de aproape 100% în perioada vacanței de schi a elevilor. Turiștii sunt atrași de pârtiile de la Obârșia Lotrului, unde Domeniul Schiabil Transalpina funcționează zilnic cel puțin până la finalul lunii.

Potrivit primarului Gabriel Năstăsescu, condițiile sunt foarte bune: toate instalațiile sunt funcționale, stratul de zăpadă ajunge la 60–70 cm în partea superioară, iar domeniul oferă 9 pârtii, cu acces până la Vârful Bora (2.000 m). Se speră menținerea sezonului deschis până după Paște, dacă vremea va permite.

