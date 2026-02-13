Tribunalul Vâlcea respinge comunicatul sindicatului grefierilor: „Nu a existat nicio atitudine nepotrivită din partea vreunui judecător”

vineri, 13 februarie 2026

Tribunalul Vâlcea a transmis, la data de 12 februarie 2026, un comunicat oficial prin care dezminte „cu fermitate” afirmațiile reluate în spațiul public de Sindicatul Dicasterial, referitoare la un presupus incident petrecut în sediul instanței.

Potrivit documentului semnat de președintele instanței, Ioana Andreea Comănescu, discuția la care face referire sindicatul – în care este menționată doamna grefier D.E.M. – s-a purtat în prezența mai multor judecători: președinta instanței, președintele de secție, înlocuitorul acestuia și alți trei judecători.

Conform comunicatului, magistrații prezenți ar fi fost „consternați” de comportamentul verbal și nonverbal al grefierei, atât în timpul discuției, cât și ulterior. În document se arată că demersurile ulterioare ar fi fost „lipsite de temei”, fiind invocat inclusiv apelul la 112 efectuat de soțul grefierei, despre care instanța afirmă că ar fi amenințat în trecut personalul instituției prin înregistrări video transmise acesteia.

Tribunalul Vâlcea susține că, în trecut, prin intermediul sindicatului Dicasterial, doamna grefier ar mai fi formulat acuzații considerate nefondate la adresa conducerii anterioare a instanței, în anul 2023.

Instituția precizează clar că „nu a existat vreun moment vreo atitudine nepotrivită a vreunui alt judecător la adresa vreunui grefier sau altui în nicio situație”, subliniind că discuția a vizat doar respectarea legii, a regulamentelor interne și a deciziilor administrative.

În final, conducerea Tribunalului condamnă „astfel de atitudini laterale” și reafirmă că rigoarea profesiei trebuie respectată de către grefieri, aceștia reprezentând un sprijin esențial pentru activitatea instanței. Totodată, se arată că vor fi inițiate procedurile prevăzute de lege față de comportamentul perceput ca fiind inadecvat al doamnei grefier.

Comunicatul este semnat de președintele Tribunalului Vâlcea, Ioana Andreea Comănescu.