miercuri, 25 februarie 2026

TRAGEDIE LA VÂLCEA: Fetiță de 12 ani, diagnosticată cu gripă, a murit la UPU Vâlcea după un stop cardiorespirator

O tragedie cutremurătoare a avut loc în județul Vâlcea, unde o fetiță în vârstă de doar 12 ani, din comuna Budești, și-a pierdut viața la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vâlcea.

Potrivit primelor informații, minora fusese diagnosticată cu gripă, iar starea sa de sănătate s-a agravat rapid în cursul zilei de astăzi. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, însă, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, a suferit un stop cardiorespirator.

Medicii de la UPU Vâlcea au încercat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, fetița nu a mai putut fi salvată, fiind declarat decesul.

Cazul a șocat comunitatea locală din Budești, unde familia și apropiații sunt în stare de șoc în urma pierderii suferite.

În acest moment, circumstanțele exacte care au dus la decesul minorei urmează să fie stabilite de către medici și, cel mai probabil, de către medicii legiști.

Vom reveni cu informații pe măsură ce autoritățile vor oferi detalii suplimentare.