Tragedie în Ostroveni: femeie de 59 de ani, moartă după ce a căzut de la etajul patru

O tragedie s-a petrecut sâmbătă după-amiază în cartierul Ostroveni din municipiul Râmnicu Vâlcea. O femeie în vârstă de 59 de ani a căzut de la etajul al patrulea al unui bloc de locuințe.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 16.00. Echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața victimei, fiind constatat decesul acesteia.

Polițiștii au demarat imediat cercetări, sub coordonarea procurorului de caz, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Ancheta este în desfășurare.