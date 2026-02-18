Târgul Mărțișor 2026 se deschide din acest week-end

Ediția din acest an a Târgului Mărțișor va debuta vineri, 20 februarie, iar până în 8 martie cei care doresc să ofere în dar un simbol al sărbătorii tradiționale a Dragobetelui, al primăverii, sau al respectului și admirației pentru doamnele și domnișoarele care ne fac viața mai frumoasă au la dispoziție aproape 80 de standuri unde se vor comercializa mărțișoare, flori sau cadouri. Cele mai multe dintre acestea sunt în Scuarul Mircea cel Bătrân, dar sunt amenajate și alte trei zone de târg în cartierele Ostroveni (în fața Complexului Hermes și în vecinătatea blocului A11/3) și Nord (în fața Complexului Nord).

