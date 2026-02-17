Strada Livezi din Râmnicu Vâlcea – drumul uitat dintre oraș și noroi. Oamenii cer ajutor: „Nu mai putem!”

La doar câteva minute de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, pe Strada Livezi, realitatea anului 2026 arată ca în anii ’90. Noroi, șleauri adânci, bălți care înghit roțile mașinilor și un drum care, la fiecare ploaie, devine aproape impracticabil.

Imaginile surprinse în ultimele zile spun totul. Carosabilul este brăzdat de urme adânci de cauciuc, formate în stratul moale de pământ și pietriș. În unele zone, șanțurile sunt colmatate, iar apa nu are unde să se scurgă, transformând strada într-o capcană pentru șoferi și pietoni deopotrivă.

„Suntem disperați. Nu mai putem!”, spun locuitorii care ne-au trimis fotografiile și au cerut ajutorul presei. Oamenii susțin că, de ani de zile, strada este lăsată în paragină, iar intervențiile – dacă au existat – au fost doar cârpeli temporare, insuficiente.

Noroi până la genunchi și mașini distruse

Pe timp de ploaie sau dezgheț, Strada Livezi devine un adevărat traseu de off-road. Mașinile mici rămân împotmolite, iar suspensiile sunt puse la grea încercare. Pietonii sunt nevoiți să ocolească bălțile pe margine, prin iarbă și noroi.

Într-un municipiu care se laudă cu investiții, proiecte europene și modernizare urbană, o astfel de arteră ar trebui să fie o excepție, nu o regulă. Și totuși, pentru cei care locuiesc aici, acesta este drumul zilnic spre serviciu, școală sau medic.

„Plătim taxe și impozite la fel ca toți ceilalți. Dar când vine vorba de asfalt, noi nu existăm”, spun oamenii.

Promisiuni sau tăcere?

Locuitorii cer intervenția urgentă a administrației locale și îi transmit un mesaj direct primarului municipiului Râmnicu Vâlcea: să vină pe teren, să vadă cu ochii lui situația și să includă Strada Livezi pe lista de priorități reale, nu doar pe hârtie.

Nu este vorba despre un moft. Este vorba despre condiții minime de trai într-un municipiu reședință de județ.

În timp ce în alte zone se discută despre piste de biciclete, regenerare urbană și proiecte smart city, pe Strada Livezi oamenii cer ceva mult mai simplu: un drum practicabil.

Întrebarea care rămâne este una firească: când va considera administrația locală că și Strada Livezi face parte din Râmnicu Vâlcea?

Până atunci, noroiul rămâne stăpân. Iar oamenii, captivi pe o stradă care pare uitată de oraș.

Tiberiu Pirnau