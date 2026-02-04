Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea, aproape gata după o investiție de 20 de milioane de euro

joi, 5 februarie 2026

Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea, aproape gata după o investiție de 20 de milioane de euro

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din județul Vâlcea se află în faza finală. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul Corpului C5 al Spitalului Județean de Urgență – cunoscut ca „Spitalul Vechi” – pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Potrivit acestuia, proiectul a intrat pe ultima sută de metri, cu un grad de execuție ce depășește 90%. Peste 70 de muncitori lucrează intens la finisaje și detalii, astfel încât unitatea medicală să poată fi redeschisă publicului în cel mai scurt timp.

Investiția, estimată la aproape 20 de milioane de euro, vizează nu doar modernizarea, ci și restaurarea unei clădiri de patrimoniu, transformând-o într-un spațiu medical modern, la standarde europene. Pe lângă reabilitarea structurală, proiectul include dotarea secțiilor cu mobilier și aparatură medicală de ultimă generație.

În prezent, se fac ultimele probe la instalațiile sanitare și electrice, precum și retușuri interioare și exterioare, pentru ca imobilul să fie complet funcțional și pregătit pentru pacienți.

Conducerea Consiliului Județean anunță că investițiile vor continua, următoarea etapă vizând modernizarea Corpului C6, cu obiectivul de a reabilita integral complexul Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea.