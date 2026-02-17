Sparle si soparle, 17.02.2026

marți, 17 februarie 2026

Drum de coșmar la 5 kilometri de Râmnicu Vâlcea! Strada Rădăcinet din comuna Golesti, lăsată în noroi de primarul PNL, Adrian Mitrache! Localnicii se revoltă! La nici 5 kilometri de municipiul Râmnicu Vâlcea, în satul Blidari, comuna Golești, România anului 2026 arată ca în Evul Mediu. Strada Rădăcinet nu este drum, este o mlaștină. Noroi, șanțuri adânci, urme de utilaje întărite în pământ, gropi în care roțile mașinilor dispar cu totul. Când plouă, accesul devine aproape imposibil. Locuitorii spun că primarul PNL Adrian Mitrache refuză să asfalteze sau măcar să pietruiască drumul. Motivul? „Suntem puțini. Suntem voturi puține.” Așa rezumă oamenii, cu amărăciune, explicația primită în repetate rânduri.

În jurul CET Govora se joacă, din nou, o partidă periculoasă. Calendarul este împins, termenele sunt comprimate, iar în spațiul public se vorbește despre soluții „alternative” care ar urma să înlocuiască actuala centrală înainte ca noul CET să fie complet funcțional. În realitate, există o singură soluție viabilă și corectă pe care Guvernul României, prin Ministerul Energiei, o poate adopta: menținerea în funcțiune a CET Govora până la punerea în funcțiune totală a noului CET, adică până în 2028. Amenintarea ca se vor pierde bani de la UE, daca nu se inchid termocentralele, este praf in ochii fraierilor! Nu se va pierde niciun leu! Au pierdut polonezii, au pierdut nemtii?! Ei au zeci de termocentrale pe carbune si nu le-au inchis, dimpotriva - au deschis altele in ultimii ani!!!

Un caz grav de presupusă fraudă bancară, documentat și semnalat public de colegi din presa locala cu probe consistente, riscă să rămână îngropat în hârtii și proceduri. Potrivit informațiilor obținute de redacția noastră, Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani ar fi refuzat să demareze cercetări efective, invocând argumente formale și evitând aplicarea instituției autosesizării, prevăzută expres de lege.

Se pregătește o afacere de milioane de euro pe spatele termoficării din Ramnicu Valcea! Ministrul Energiei, pesedistul Bogdan Ivan, împinge CET Govora spre închidere anticipată: sute de valceni raman fara loc de munca! La nivel oficial, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență care permite funcționarea capacităților energetice pe cărbune până la 31 august 2026, tocmai pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic și continuitatea furnizării agentului termic în orașele dependente de aceste centrale. Râmnicu Vâlcea este menționat explicit printre municipiile unde oprirea bruscă ar produce consecințe sociale și economice serioase. Cu toate acestea, Ministerul Energiei, condus de ministrul PSD Bogdan Ivan, transmite o adresă oficială în care face referire la încetarea activității CET Govora la 31 martie 2026 și solicită autorităților locale să prezinte măsurile pentru perioada următoare. Diferența dintre termenul din OUG și data indicată în adresă este de cinci luni. Cinci luni care, în energie, înseamnă contracte, fluxuri financiare și repoziționări pe piață.

În același document este menționată explicit posibilitatea ca necesarul de energie termică al municipiului să fie acoperit de centrala în cogenerare operată de AUTORO, care este detinuta de regele betonului din Valcea, afaceristul Ion Busca. Cu alte cuvinte, o unitate economica de stat este inchisa de Ministerul Energiei pentru a face loc pe piata unei afaceri private! RUSINE!