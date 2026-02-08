Sparle si soparle, 08.02.2027

duminică, 8 februarie 2026

Un cunoscut om de afaceri din județul Râmnicu Vâlcea, abonat de ani buni la contracte publice pentru drumuri și poduri, a făcut spectacol într-un club exclusivist din Dubai, unde a achitat, fără să clipească, o notă de plată de 24.000 de euro la un restaurant de lux frecventat de milionari și vedete internaționale. Potrivit informațiilor obținute din cercuri apropiate anturajului său, patronul din construcții – cunoscut pentru contractele de multe milioane de euro cu instituții publice – a comandat șampanie scumpă, preparate „de fițe” cu foiță de aur și a ocupat o zonă VIP, unde distracția a curs până spre dimineață. Nota finală? 24.000 de euro. Achitată pe loc.

Comuna Crețeni e un exemplu clar de administrare neprofesionistă, sub conducerea primarului Constantin Catrina. În timp ce țara întreagă se confruntă cu scumpiri și presiuni fiscale, conducerea din Crețeni pare că a inventat propria realitate: două hotărâri de consiliu care duc la aceleași majorări de impozite, îngrășând buzunarele bugetului local pe spatele oamenilor. Cel puțin așa susțin unii dintre consilierii locali! Rezidenții comunei sunt revoltați și au semnalat că decizia nu este doar birocratică, ci o bătaie de joc la adresa gospodariilor deja sufocate de scumpiri. Mai grav, chiar când se încearcă clarificarea lucrurilor, primarul minimizează, neagă și rescrie realitatea juridică, invocând guverne sau legi cusute cu ață albă ca scuză pentru decizii discutabile.

În timp ce dosare grele de corupție zac ani întregi prin sertare, iar prejudicii de milioane de euro se prescriu fără consecințe, la Vâlcea un procuror a considerat prioritar să trimită în judecată trei persoane pentru fapte aproape ridicole. Acestea au fost acuzate de dare de mită după ce ar fi oferit medicilor și polițiștilor atenții constând în cutii cu bomboane, cafea și ouă. Două dintre cazuri vizează pacienți care, din recunoștință, le-ar fi oferit medicilor care îi tratau ciocolată și cafea. Al treilea caz este cel al unei șoferițe care i-ar fi dat unei polițiste, fostă colegă, o pungă cu 30 de ouă, pentru a obține mai rapid informații despre certificatul de înmatriculare al unui autoturism.

Legăturile dintre Bușcă și primarul Mircia Gutău sunt, potrivit informațiilor apărute în mediul public, consolidate prin afaceri de familie. Fiul edilului, Vlad Gutău, ar fi asociat cu copiii omului de afaceri în proiecte imobiliare majore, printre care se numără și construcția unui hotel de lux sub brandul Marriott International în stațiunea Călimănești, dar și alte investiții conexe. O relație care depășește, așadar, zona politică și intră direct în sfera intereselor economice comune. De cealaltă parte, nici Virgil Pîrvulescu nu este străin de cercul de afaceri al lui Ion Bușcă. Fost director general al Finanțelor Publice Vâlcea, Pîrvulescu ar fi avut, prin firma soției sale, contracte de consultanță economică derulate ani la rând cu societăți controlate de Bușcă, contracte evaluate la zeci de mii de euro. Detalii care, puse cap la cap, conturează un triunghi de interese politice și economice greu de ignorat.