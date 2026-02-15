Singura soluție reală pentru ca Râmnicu Vâlcea să aibă în continuare apă caldă și căldură: CET Govora trebuie să funcționeze până la punerea în funcțiune completă a noului CET. Bogdan Ivan, Constantin Rădulescu, Mircia Gutău, Ion Bușcă: Fără „experimente” pe spatele vâlcenilor!

luni, 16 februarie 2026

În jurul CET Govora se joacă, din nou, o partidă periculoasă. Calendarul este împins, termenele sunt comprimate, iar în spațiul public se vorbește despre soluții „alternative” care ar urma să înlocuiască actuala centrală înainte ca noul CET să fie complet funcțional. În realitate, există o singură soluție viabilă și corectă pe care Guvernul României, prin Ministerul Energiei, o poate adopta: menținerea în funcțiune a CET Govora până la punerea în funcțiune totală a noului CET, adică până în 2028.

Amenintarea ca se vor pierde bani de la UE, daca nu se inchid termocentralele, este praf in ochii fraierilor! Nu se va pierde niciun leu! Au pierdut polonezii, au pierdut nemtii?! Ei au zeci de termocentrale pe carbune si nu le-au inchis, dimpotriva - au deschis altele in ultimii ani!!!

Orice altă variantă înseamnă risc pentru aproape 100.000 de locuitori ai municipiului Râmnicu Vâlcea.

Nu putem vorbi despre opriri intermediare, improvizații sau soluții temporare atâta vreme cât noua centrală aflată în construcție nu este finalizată, testată și capabilă să preia integral producția și distribuția agentului termic. Termoficarea unui municipiu nu este un laborator de experimente economice și nici teren de încercare pentru interese private.

Mai mult, CET Govora trebuie să beneficieze de același tratament guvernamental ca unitățile de termoficare din Timișoara și Craiova. Nu există români de rangul doi!!! Dacă pentru aceste orașe se negociază cu Comisia Europeană prelungirea funcționării centralelor pentru a asigura stabilitatea sistemului și protejarea populației, atunci același principiu trebuie aplicat și la Râmnicu Vâlcea.

Conform informațiilor noastre, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a primit undă verde din partea Parlamentului României pentru a negocia cu Uniunea Europeană menținerea în funcțiune a centralelor de la Craiova, Timișoara și Râmnicu Vâlcea cel puțin până în 2028, în contextul tranziției energetice și al securității sistemului național. Dacă această fereastră de negociere există, ea trebuie folosită în interesul comunităților, nu pentru a accelera închideri care creează vulnerabilități.

În acest context, rolul președintelui Consiliului Județean Vâlcea și lider PSD, Constantin Rădulescu, devine esențial. El trebuie să bată cu pumnul în masa Guvernului și în masa ministrului pesedist Bogdan Ivan și să transmită un mesaj clar: CET Govora rămâne în funcțiune până când noul CET este complet operațional. Fără jumătăți de măsură. Fără perioade gri. Fără improvizații.

Toate celelalte variante, inclusiv scenariul în care centrala privată AUTORO ar prelua furnizarea agentului termic către populație, sunt prezentate ca soluții tehnice, dar în realitate ridică serioase semne de întrebare. Afaceristul Ion Bușcă este liber să producă energie și să o vândă în Sistemul Energetic Național, în condiții de piață, conform legii. Nimeni nu îi contestă dreptul de a face afaceri. Însă termoficarea municipiului Râmnicu Vâlcea nu poate deveni teren de speculații și repoziționări grăbite.

Discutăm despre un serviciu public esențial. Despre siguranța termică a unui oraș întreg. Despre stabilitate socială și economică.

Guvernul are obligația să garanteze continuitatea și predictibilitatea, nu să creeze breșe în sistem. Iar singura garanție reală este funcționarea CET Govora până când noua centrală va putea prelua integral și fără riscuri întregul sistem de termoficare.

Restul sunt povești frumos ambalate. Vâlcenii au nevoie de căldură sigură, nu de experimente.

Tiberiu Pirnau