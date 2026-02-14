Senzațional! Centru-Pilot de pregătire în domeniul laserilor, la Râmnicu Vâlcea!

sâmbătă, 14 februarie 2026

Vineri, 16 ianuarie 2026, prof. dr. Dorel-Mihai Constantinescu, ing. Radu Renga, ex-prefect al județului Vâlcea și Vaslui, și Dan Popescu, fost secretar general al Ministerului Cercetării și Inovării, au fost oaspeți ai conducerii Institutului de Laseri din București - ELI-NP (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics), răspunzând la o invitație adresată de managementul instituției.

La această dată, România dispune de cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume în domeniul laserelor de mare putere, care se axează în principal pe studii și aplicații ale fizicii fotonice nucleare, fiind prima unitate de cercetare europeană pe scară largă situată în România.

Este prima infrastructură de referință pentru cercetarea științifică națională (vârf de lance pentru cercetarea științifică națională), care abordează frontierele fizicii fundamentale, noua fizică nucleară și astrofizică, precum și aplicațiile din managementul materialelor nucleare, știința materialelor și științele vieții nucleare.

Institutul de Laseri de la Măgurele are o tradiție de peste 70 de ani de istorie și dezvoltare în domeniul fizicii. Cu peste 3.000 de persoane implicate în cercetarea în domeniul fizicii, comunitatea științifică a devenit un partener real în Spațiul European de Cercetare, colaborând cu succes și în cadrul marilor facilități de la nivel mondial și, în plus furnizează expertiză științifică și tehnică în acest domeniu.

Pilonul ELI-NP a fost implementat de către Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH), un institut de avangardă al științei românești, atât în ceea ce privește infrastructurile de cercetare, cât și al personalul, care se adresează unui spectru de cercetători și de activități de dezvoltare, de cercetare fundamentală și aplicată, inclusiv fizica nucleară, astrofizica, fizica particulelor, fizica atomică, fizica vieții și a mediului, fizica teoretică, precum și tehnici nucleare.

Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics are potențialul de a fi, de mai mulți ani, în prim-planul științei de la nivel mondial, plecând de la fizica teoretică și până la biologie. Proiectul are o mare flexibilitate cu scopul de a acoperi diverse domenii interdisciplinare, ca urmare a posibilității de a utiliza simultan în cadrul experimentelor a mai multor tipuri de radiații, producând echipamente care vor fi unice la momentul intrării în funcționare.

Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics a atins un nivel de maturitate tehnică și funcțională, laserul fiind în parametrii proiectați, are un rol de suport major pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice, asigurând, totodată, suportul științific, tehnic și logistic pentru cooperări internaționale, inclusiv în diverse programe de infrastructuri pentru cercetare la care România este parte.

Accesul la utilizarea acestei infrastructuri este asigurat nu numai cercetătorilor din unitățile de cercetare-dezvoltare de drept public, ci și cercetătorilor și utilizatorilor din unități de cercetare-dezvoltare de drept privat și agenților economici.

În contextul celor prezentate mai sus, vizita delegației vâlcene condusă de fizicianul prof. dr. Dorel-Mihai Constantinescu, constituie un eveniment de o importanță extraordinară pentru județul Vâlcea.

Invitația adresată fizicianului vâlcean de conducerea Institutului constituie, în primul rând, o recunoaștere a valorii școlii și experienței vâlcene în domeniu, școală care a format o pleiadă de cercetători și doctori în științe, creația a celui care a fost academicianul Marius Peculea, artizanul celebrei Uzine G, devenit astăzi Institutul de Criogenie și Separări Izotopice Râmnicu Vâlcea.

Prof. dr. Dorel-Mihai Constantinescu

„În cadrul schimbului de păreri, gazdele au evidențiat preocupările constante ale prestigioasei instituții pentru formarea personalului de cercetare științifică, începând cu liceenii și continuând cu studenți, masteranzi și doctoranzi, reconfirmând viziunea coerentă și pe termen lung în ceea ce privește managementul resurselor umane.

Discuțiile au fost finalizate cu o propunere concretă de o importanță vitală pentru județul Vâlcea: managementul Institutului de Laseri a propus organizarea la Râmnicu Vâlcea a unui Centru-Pilot de pregătire profesională, destinat profesorilor și elevilor interesați să lucreze în domeniul laserilor.” - a declarat pentru „Curierul de Râmnic” prof. dr. Dorel-Mihai Constantinescu.

Potrivit discuțiilor preliminare, Centrul ar urma să desfășoare cursuri, stagii de practică și activități de laborator atât la Râmnicu Vâlcea, cât și la București.

Pasul următor vizează identificarea profesorilor de fizică pasionați de domeniu, precum și a elevilor care au înclinație spre fizică, în general, și, în particular, spre domeniul fascinant al laserilor!

Așa că, țineți aproape! Șansa de a lucra în domeniul laserilor poate fi materializată curând!

Iulian POPESCU

Centrul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), situat la Măgurele, România, este cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume în domeniul fizicii fotonucleare. Acesta reprezintă pilonul românesc al proiectului paneuropean ELI, fiind cea mai mare investiție realizată vreodată în cercetarea științifică din România (peste 300 milioane euro).

Componente și Tehnologie

Centrul găzduiește două echipamente majore cu parametri de ultimă generație:

Sistemul Laser de Mare Putere (HPLS): Cel mai puternic laser din lume, capabil să livreze două fascicule de câte 10 PetaWatts (10 PW). În 2024, ELI-NP a stabilit un record mondial de operabilitate, livrând 274 de trageri într-o singură zi la puterea de 10 PW.

Sistemul de Fascicul Gamma (GBS): Un accelerator care va produce radiații gamma extrem de strălucitoare prin împrăștierea Compton inversă.

Stadiul Actual (2026)

Finalizarea proiectului: Guvernul României a suplimentat bugetul în 2025 pentru a finaliza sistemul de fascicul gamma, termenul estimat pentru finalizarea completă a investițiilor fiind decembrie 2026.

Operare: Sistemul laser este complet operațional din 2020 și furnizează deja timp de fascicul pentru cercetători internaționali.

Statut Internațional: România este membru „Founding Observer” în ELI ERIC (European Research Infrastructure Consortium) din iunie 2023, integrarea completă fiind prevăzută să dureze trei ani.

Domenii de Cercetare și Aplicații

ELI-NP facilitează experimente la frontiera dintre fizica cuantică și cea nucleară, cu aplicații practice diverse:

Medicină: Dezvoltarea de noi metode de producere a izotopilor medicali și tehnici avansate pentru hadronterapie (tratarea cancerului).

Managementul Deșeurilor: Tehnici de caracterizare de la distanță a materialelor nucleare și a deșeurilor radioactive.

Astrofizică: Studiul fenomenelor cosmice în laborator prin crearea unor condiții de radiații similare celor din spațiu.

Industrie: Testări non-distructive ale materialelor în câmpuri intense de radiații.