SEMNAL DE ALARMĂ: VÂLCEA SE APROPIE DE O CRIZĂ MAJORĂ A APEI POTABILE! Barajul Bradisor va fi golit complet pentru reparatii!

sâmbătă, 21 februarie 2026

Municipiul Râmnicu Vâlcea și alte 12 localități din județ – Brezoi, Călimănești, Sălătrucel, Galicea, Muereasca, Dăești, Bujoreni, Ocnele Mari, Mihăești, Budești și Băbeni – se află în pragul unei crize fără precedent: peste 150.000 de oameni riscă să rămână fără apă potabilă pentru o perioadă estimată la aproximativ trei luni.

Motivul? Golirea completă a Lacului Brădișor, principala sursă de alimentare cu apă a întregii zone.

În următoarele luni, barajul va intra într-un proces obligatoriu de mentenanță și reparații structurale – o operațiune esențială pentru siguranța sa pe termen lung. Problema reală nu este însă golirea lacului în sine, ci faptul că autoritățile locale nu dispun, în acest moment, de o soluție alternativă funcțională de alimentare cu apă.

Mai grav este că barajul de la sursa Vlădești – singura variantă teoretică de rezervă – este colmatat în proporție de aproximativ 90%, fiind practic inutilizabil în situații de criză. Cu alte cuvinte, județul Vâlcea depinde aproape exclusiv de Brădișor, o vulnerabilitate strategică ignorată ani la rând.

Puțini știu că, la Brădișor, centrala electrică nu este la suprafață, ci amplasată într-o cavernă subterană, la aproximativ 150 de metri în interiorul versantului, accesibilă printr-un tunel de 900 de metri. Barajul care formează lacul de acumulare este o structură masivă din beton, cu o înălțime de 62 de metri și o lungime la coronament de 220 de metri, ancorată în versanții Munților Căpățânii. Tocmai această complexitate face ca lucrările de mentenanță să fie imposibil de amânat.

Consiliul Județean Vâlcea a aprobat încă din 25 martie 2025 un parteneriat cu APAVIL și Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea, pentru construirea unei surse alternative de alimentare cu apă în zona Brădișor. Investiția ar trebui să acopere necesarul din perioada lucrărilor și să ofere o rezervă strategică pentru viitoare avarii sau intervenții.

Doar că, la aproape un an distanță, proiectul se află încă în faza identificării surselor de finanțare și a pregătirii unei viitoare licitații pentru proiectare și execuție.

Cu alte cuvinte, lucrările la baraj bat la ușă, iar soluția alternativă există doar pe hârtie.

În lipsa unei intervenții rapide, Vâlcea riscă să repete scenariul dramatic de la Curtea de Argeș, unde mii de oameni au fost lăsați fără apă potabilă zile în șir, generând tensiuni sociale și blocaje administrative.

Întrebarea nu mai este dacă lacul Brădișor va fi golit.

Întrebarea este dacă vom rămâne fără apă atunci când acest lucru se va întâmpla.

Iar în acest moment, răspunsul pare din ce în ce mai îngrijorător.

Tiberiu Pirnau