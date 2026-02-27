Seif cu 25.000 de lei, furat dintr-o clinică din Râmnicu Vâlcea. Un suspect, arestat preventiv

Furtul comis la finalul lunii ianuarie într-o clinică medicală din Râmnicu Vâlcea a avut, în cele din urmă, un deznodământ provizoriu: unul dintre suspecți a ajuns în arest preventiv.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 28 spre 29 ianuarie, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în unitatea medicală, după ce au forțat ușa de acces. Autorii au plecat cu tot cu seiful aflat în incintă, în care se găsea suma de aproximativ 25.000 de lei.

În urma investigațiilor desfășurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, a fost identificat unul dintre presupuşii autori: un bărbat în vârstă de 41 de ani, din Râmnicu Vâlcea.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior un magistrat al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Suspectul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate modul de operare și pentru identificarea celeilalte persoane implicate în comiterea faptei.