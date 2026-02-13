vineri, 13 februarie 2026

Scrisoare deschisă a grefierilor de la Tribunalul Vâlcea: „Climatul organizațional este unul normal, conducerea a promovat meritocrația”

Tensiunile izbucnite în urma acuzațiilor privind o presupusă agresiune la Tribunalul Vâlcea continuă să genereze reacții în interiorul instituției. La o zi după ce Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL a publicat pe pagina oficială o poziție referitoare la incidentul din 12 februarie 2026, un grup de grefieri a transmis, în 13 februarie 2026, o scrisoare deschisă prin care își exprimă propriul punct de vedere.

Documentul, semnat de membri de sindicat, face trimitere directă la articolul publicat de organizația sindicală și preluat de o parte a presei, privind presupusa agresiune produsă la Tribunalul Vâlcea.

Semnatarii subliniază, încă din debut, că profesiile juridice din interiorul sistemului judiciar – magistrați și grefieri deopotrivă – trebuie să se desfășoare sub semnul „moderației, rezervei în comportament și imparțialității”. În opinia lor, rolul organizației sindicale este acela de a apăra drepturile fiecărui membru, însă raportat la aceste principii fundamentale.

În ceea ce privește atmosfera din instanță, grefierii afirmă că „climatul organizațional de la nivelul tribunalului” este unul normal, adaptat volumului de muncă și responsabilităților personalului auxiliar. Ei susțin că activitatea grefierilor reprezintă nu doar un sprijin constant pentru judecători, ci și o contribuție cu valoare socială, aspect care s-ar reflecta în rapoartele recente de activitate ale Tribunalului Vâlcea.

Totodată, semnatarii arată că, în limita schemei de personal existente, conducerea instanței ar fi încercat să mențină un echilibru al muncii, promovând în mod constant „meritocrația și profesionalismul” și ținând cont de rolul esențial pe care grefierii îl au în sistemul judiciar.

Referitor la cazul colegei lor, E. M. D., menționată în contextul acuzațiilor, grefierii precizează că, deși drepturile acesteia trebuie apărate fără îndoială, trebuie avut în vedere și „comportamentul general” al acesteia. În document se arată că, în opinia unei părți însemnate a personalului instanței, conduita sa nu ar contribui la combaterea prejudecăților existente la nivelul sistemului judiciar și nu ar reflecta imaginea pe care grefierii doresc să o transmită magistraților, justițiabililor sau altor observatori obiectivi.

Scrisoarea deschisă adaugă astfel o nouă dimensiune publică într-un conflict care a depășit deja cadrul intern al instituției și a ajuns în atenția opiniei publice. Rămâne de văzut dacă vor urma și alte poziții oficiale sau măsuri instituționale în legătură cu incidentul reclamat.