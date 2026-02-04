Scandal cu violențe în plin centrul Râmnicului, la un cazino: intervenție a forțelor de ordine, doi răniți

Seara de marți, 3 februarie 2026, a fost marcată de un episod tensionat în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea. Pe strada General Magheru, un schimb de replici între doi bărbați și personalul de pază al unei săli de jocuri a scăpat rapid de sub control, transformându-se într-o confruntare fizică.

În urma incidentului, două persoane au suferit leziuni și au fost preluate de ambulanțe, fiind transportate la Spitalul Județean Vâlcea pentru evaluare și tratament medical.

Zona a fost împânzită de echipaje de poliție și jandarmi, care au intervenit pentru a opri violențele și a restabili ordinea publică. O anchetă este în desfășurare, oamenii legii încercând să stabilească exact cum a izbucnit conflictul și cine se face vinovat de producerea acestuia.