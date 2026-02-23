Sală de sport inaugurată în decembrie 2025, reparată în februarie 2026: Primăria Râmnicu Vâlcea alocă 890.000 lei prin achiziție directă pentru Sala Sport Boromir

marți, 24 februarie 2026

Sala de sport Boromir din municipiul Râmnicu Vâlcea, inaugurată festiv de administrația locală în data de 29 decembrie 2025, face deja obiectul unei noi cheltuieli publice consistente. Potrivit datelor publicate în SEAP și analizate de platforma stoprisipa.ro, Primăria Râmnicu Vâlcea a atribuit, prin achiziție directă, un contract în valoare de 890.000 de lei firmei M-CARD CONSTRUCT S.R.L. pentru lucrări de „reparații acoperiș și fațadă” la aceeași sală de sport.

Achiziția a fost publicată pe 20 februarie 2026, la doar 53 de zile de la momentul inaugurării obiectivului rezultat din reabilitarea fostei săli de sport a Liceului „Oltchim”. Lucrările prevăzute includ realizarea unei învelitori cu tablă vopsită în câmp electrostatic pe aproximativ 1.200 mp și aplicarea unui termosistem cu vată minerală pe circa 600 mp.

Contractul a fost atribuit societății M-CARD CONSTRUCT S.R.L., firmă înființată în anul 2020 și înregistrată în SEAP în iulie 2021, care, conform datelor disponibile, are ca unic client public Municipiul Râmnicu Vâlcea. Aceeași companie a mai derulat contracte cu administrația locală pentru lucrări la Grădinița Traian (eficiență energetică) și reparații la Colonia Nuci, valoarea cumulată a contractelor depășind 8,4 milioane de lei, la care se adaugă 26 de achiziții directe.

Procedura utilizată în cazul lucrărilor de la Sala Sport Boromir a fost achiziția directă, fără organizarea unei licitații competitive. Conform indicatorilor de risc generați de sistemul SEAP, achiziția se încadrează la un nivel de risc de 9 din 10.

Datele ridică semne de întrebare cu privire la necesitatea unor lucrări de reparații la un obiectiv recent reabilitat și inaugurat, în condițiile în care intervențiile vizează elemente esențiale precum acoperișul și fațada clădirii.