sâmbătă, 7 februarie 2026

Rolul zincului în alimentație și sănătatea organismului

Zincul este un mineral esențial, clasificat ca oligoelement, pe care organismul uman nu îl poate sintetiza singur și nici nu îl poate depozita în cantități semnificative. Din acest motiv, aportul prin alimentație trebuie să fie constant pentru a susține funcțiile biologice normale și pentru a menține sănătatea optimală.

Funcțiile principale ale zincului în organism

Zincul acționează în mai multe direcții, iar efectele sale devin vizibile atât în starea generală de sănătate, cât și în modul în care organismul se recuperează după infecții sau leziuni.

Zincul și activitatea sistemului imunitar

Sistemul imunitar are nevoie de zinc pentru a funcționa coerent. Mineralul sprijină dezvoltarea și activarea celulelor imune, inclusiv limfocitele, care participă la apărarea organismului împotriva bacteriilor și virusurilor. În majoritatea cazurilor, un nivel adecvat de zinc ajută organismul să răspundă mai rapid la infecții și să limiteze durata episoadelor acute.

Atunci când aportul scade, comunicarea dintre celulele imune devine mai lentă. Apar infecții repetate, în special la nivel respirator. Unele persoane observă că răcelile durează mai mult sau se vindecă mai greu. Zincul nu tratează infecțiile și nu înlocuiește tratamentul medical, însă susține capacitatea naturală de apărare.

Zincul și procesul de vindecare a rănilor

Refacerea pielii și a țesuturilor depinde de procesele de diviziune celulară și sinteză proteică. Zincul participă activ la aceste mecanisme. Atunci când te tai, te lovești sau treci printr-o intervenție chirurgicală, organismul folosește zinc pentru a susține regenerarea locală. Deficiența se reflectă adesea prin vindecare lentă a rănilor, iritații persistente sau inflamații cutanate.

Zincul, pielea, părul și unghiile

Pielea, părul și unghiile reacționează rapid la variațiile de zinc. Pentru utilizare uzuală, un aport adecvat contribuie la menținerea unei pieli uniforme și la reducerea descuamării excesive. Zincul sprijină funcționarea normală a glandelor sebacee, motiv pentru care apare frecvent în discuțiile despre acnee.

Este important de menționat că zincul nu reprezintă un tratament pentru afecțiuni dermatologice. El ajută pielea să se refacă mai eficient, în special atunci când deficitul stă la baza problemelor.

Zincul și funcțiile cognitive

La nivel cerebral, zincul participă la transmiterea semnalelor nervoase. Susține memoria, atenția și capacitatea de concentrare. De asemenea, intervine în funcționarea simțurilor gustului și mirosului. Pierderea sau diminuarea acestor simțuri poate apărea în deficit, mai ales la vârstnici sau în contextul unor diete restrictive.

Carența de zinc și riscurile sale

Carența sau deficitul de zinc înseamnă un aport insuficient raportat la nevoile organismului. Apare treptat și se manifestă prin semne care pot varia de la o persoană la alta.

Cauze frecvente ale deficienței de zinc sunt:

alimentație dezechilibrată;

diete restrictive;

afecțiuni digestive care reduc absorbția;

consum ridicat de alcool;

vârstă înaintată.

În majoritatea cazurilor, carența nu apare izolat, ci se asociază cu alți factori nutriționali sau medicali.

Semne posibile ale deficitului de zinc

infecții frecvente;

vindecare lentă a rănilor;

căderea părului;

piele uscată sau iritată;

tulburări de gust și miros;

oboseală persistentă.

Prezența acestor semne nu confirmă automat deficiența. Pentru un diagnostic corect este necesară o vizită la medic, analiza de zinc, care măsoară nivelul seric, și eventual alte teste și investigații.

Cum se poate asigura un aport adecvat de zinc prin alimentație

Pentru majoritatea adulților sănătoși, alimentația variată acoperă necesarul zilnic de zinc.

Surse de zinc de origine animală

Alimentele de origine animală oferă zinc ușor de absorbit. Pentru utilizare uzuală, acestea reprezintă surse eficiente pentru menținerea unui aport constant.

Exemple frecvent întâlnite în alimentația zilnică:

carne de vită și miel;

ficat;

pește și fructe de mare;

ouă;



Surse de zinc pentru vegetarieni și vegani

Dieta bazată pe plante poate furniza zinc, însă absorbția scade din cauza fitaților. Fitații sunt compuși naturali din cereale și leguminoase care leagă mineralele și reduc absorbția lor.

Surse vegetale uzuale:

linte, năut, fasole;

semințe de dovleac și susan;

nuci și caju;

cereale integrale.

Zincul este un mineral esențial cu roluri fundamentale în funcționarea sistemului imunitar, în creștere și dezvoltare, în metabolismul celular și în menținerea integrității țesuturilor. Un aport adecvat prin alimentație echilibrată contribuie semnificativ la sănătatea generală.

Disclaimer: Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește vizita la medic. Programează-te într-una dintre clinicile rețelei MedLife pentru o evaluare corectă.

