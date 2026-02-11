Razie în saloanele de înfrumusețare din Vâlcea: amenzi de 18.000 de lei în două zile

joi, 12 februarie 2026

În perioada 9–10 februarie 2026, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice, alături de inspectori ai DSP și Protecției Consumatorilor, au controlat 21 de saloane și firme din domeniul înfrumusețării din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Călimănești și Horezu.

Au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei: 12.000 de lei de către Poliție pentru nereguli privind casele de marcat și drepturile de autor, 6.000 de lei de către DSP pentru abateri de la normele sanitare și o amendă din partea Protecției Consumatorilor.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua pentru a impune respectarea legii și protejarea consumatorilor.