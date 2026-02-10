miercuri, 11 februarie 2026

Râmnicu Vâlcea: Stand-up Comedy cu George Tănase și Ioana State – „De câte ori?” la Teatrul Anton Pann

Râmnicu Vâlcea se pregătește pentru o seară plină de umor și energie. Miercuri, 11 martie, de la ora 20:00 (acces public începând cu 19:00), scena Teatrul Anton Pann va găzdui spectacolul de stand-up comedy „De câte ori?”, susținut de George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu.

Umor despre viața de zi cu zi

„Când viața te întreabă «de câte ori…?», umorul are un singur răspuns: «de fiecare dată!»” – acesta este firul roșu al spectacolului. Cei trei comedianți promit un show în care iau la roast întrebările incomode, clișeele cotidiene și situațiile care ne testează răbdarea: acasă, la birou, în cuplu sau chiar pe celebrul grup de WhatsApp al familiei.

Trei stiluri diferite, aceeași poftă de râs. Publicul vâlcean este invitat la o porție sănătoasă de autoironie și observații savuroase despre realitatea de zi cu zi.

Bilete și condiții de acces

Biletele sunt disponibile în două categorii:

VIP Earlybird

Silver Earlybird

https://headliners.iabilet.ro/bilete-ramnicu-valcea-stand-up-comedy-cu-george-tanase-si-ioana-state-de-cate-ori-121941/

Acestea pot fi prezentate atât în format tipărit, cât și digital (pe telefon). Organizatorii anunță că accesul persoanelor sub 16 ani nu este permis.

Pentru acest eveniment nu este posibilă returnarea biletelor achiziționate, cu excepția situației în care spectacolul este anulat, caz în care contravaloarea acestora va fi restituită în maximum 7 zile lucrătoare.

Spectacolul este organizat prin rețeaua iaBilet, iar pentru detalii suplimentare, bilete sau eventuale solicitări de factură, informațiile sunt disponibile pe platforma oficială de ticketing.