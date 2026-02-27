Râmnicu Vâlcea, orașul somațiilor fără urmări. Cine răspunde, domnule primar, Mircia Gutau, cand LEGEA ESTE INCALCATA CHIAR DE UNUL DINTRE SEFII DE LA POLITIA LOCALA?

vineri, 27 februarie 2026

În atenția primarului Mircia Gutău.

Un răspuns politicos, redactat în limbaj administrativ impecabil, dar fără nicio consecință concretă. Asta a primit un cetățean din Râmnicu Vâlcea după ce a sesizat încălcarea Hotărârii Consiliului Local nr. 341/2025 privind păstrarea ordinii și curățeniei în municipiu.

Poliția Locală anunță că „a fost emisă o somație către asociația de proprietari”, că s-a cerut afișarea acesteia la loc vizibil și că s-a solicitat „desființarea tuturor amenajărilor executate în afara spațiilor locative”. Atât.

Nicio amendă. Nicio sancțiune. Nicio verificare ulterioară comunicată. Doar o hârtie lipită la avizier.

NORMAL CA S-A INTAMPLAT ASA, AVAND IN VEDERE CA LEGEA A FOST INCALCATA CHIAR DE FAMILIA PRESEDINTELUI ASOCIATIEI DE PROPRIETARI, CARE ESTE SI SEF LA POLITIA LOCALA!

Legea există. Aplicarea lipsește.

Hotărârea invocată interzice explicit uscarea rufelor sau expunerea materialelor textile „la vedere”. Textul este clar. Problema nu este lipsa cadrului legal, ci lipsa fermității în aplicare.

În Râmnicu Vâlcea, situația este generalizată. Ferestre transformate în uscătoare permanente, improvizații metalice montate ilegal pe fațade, sârme întinse între etaje, structuri adăugate fără autorizație. Oricine face o plimbare prin cartierele municipiului poate constata realitatea.

Dacă legea interzice, de ce nu se sancționează?

Dacă se emite somație, cine verifică respectarea ei?

Dacă nu se respectă, care sunt consecințele?

Somația – instrument de imagine sau măsură reală?

Răspunsul semnat de inspectorul Irena Bolgar arată că administrația „a solicitat afișarea somației”. Practic, responsabilitatea este mutată către asociația de proprietari. Însă obligația de a constata și sancționa contravenția aparține autorității.

O administrație care doar avertizează, fără să aplice legea, transmite un mesaj clar: regula este opțională.

Domnule primar, câte astfel de cazuri mai sunt?

Municipiul Râmnicu Vâlcea nu duce lipsă de hotărâri de consiliu. Duce lipsă de consecvență în aplicarea lor. În multe zone ale orașului, prevederile privind ordinea și aspectul urban sunt ignorate sistematic.

În lipsa sancțiunilor, regulamentul rămâne literă moartă.

Dacă Primăria a decis că uscarea rufelor la vedere afectează imaginea orașului, atunci regula trebuie aplicată unitar, nu selectiv. Dacă nu, hotărârea ar trebui revizuită, nu invocată formal în răspunsuri standard.

Râmnicu Vâlcea nu poate fi administrat prin simple somații afișate la intrarea în bloc. Cetățenii așteaptă fapte, nu formule de politețe instituțională.