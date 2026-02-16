Profesorul Ion Lăculeanu rupe tăcerea: „Galicea are nevoie de transparență, nu de lozinci pe Facebook! Cetățenii trebuie să simtă că administrația este de partea lor, nu împotriva lor!”

marți, 17 februarie 2026

Ne aflăm în comuna Galicea, o localitate care, cel puțin pe rețelele sociale, pare desprinsă dintr-o broșură de promovare. Realitatea din teren însă este mult mai nuanțată. Am stat de vorbă cu profesorul Lăculeanu Ion, fost director coordonator al Școlii Gimnaziale Galicea timp de 17 ani și consilier local vreme de patru mandate. Un om care cunoaște administrația din interior și care nu se teme să spună lucrurilor pe nume.

Astăzi, profesorul Lăculeanu se bucură de pensie alături de soția sa. Vorbește cu emoție despre copii și nepoți, despre liniștea pe care o oferă familia după o viață petrecută în slujba educației. Însă când discuția ajunge la administrația locală, tonul devine ferm.

A condus școala din Galicea între 1989 și 2006, o perioadă deloc ușoară, marcată de tranziție și reforme. A fost consilier local între 1992 și 2008, participând direct la decizii care au influențat dezvoltarea comunei. Tocmai de aceea, observațiile sale nu pot fi tratate cu superficialitate.

„Sunt multe probleme”, spune tranșant fostul director.

Prima pe listă: lipsa de transparență. Site-ul primăriei, afirmă acesta, nu a mai fost actualizat de ani de zile. Cetățenii nu pot vedea hotărârile adoptate, proiectele în derulare, execuția bugetară sau organigrama instituției. „Ne-ar interesa să vedem fișa postului fiecărui angajat. Doar așa putem înțelege dacă este justificat numărul de funcționari sau dacă este nevoie de reorganizare. Transparența ar elimina multe semne de întrebare”, susține profesorul.

Ridică apoi problema ocupării funcției de administrator public și a consilierului personal al primarului, cerând explicații clare privind criteriile și procedura. În aceeași notă, pune sub semnul întrebării nivelul taxei de salubrizare, despre care afirmă că este mai mare decât în comunele învecinate, deși acestea au un număr mai mic de locuitori. „Vrem să vedem nota de fundamentare și contractul semnat cu firma de salubrizare. Este un drept al cetățenilor.”

Profesorul Lăculeanu atrage atenția și asupra faptului că aproape orice adeverință eliberată de primărie este taxată. „Cetățenii trebuie să simtă că administrația este de partea lor, nu împotriva lor. Prin majorarea taxelor și impozitelor la nivel maxim, fără dezbatere publică, s-a transmis un mesaj greșit. Ordonanța permitea cote diferite. Se putea opta pentru o creștere minimă. Dar la noi nu a existat consultare reală.”

În opinia sa, administrația locală trebuie să publice anual o agendă clară de obiective, nu doar să intensifice activitatea în ultimul an de mandat. Problemele punctuale sunt cunoscute: introducerea apei în zonele încă neacoperite, gestionarea câinilor fără stăpân, organizarea unor dezbateri publice autentice, nu formale.

„Dacă tot ne plângem de lipsa banilor, de ce la zilele comunei nu aducem artiști locali sau din comunele apropiate? Ar fi mai ieftin și ar susține comunitatea”, adaugă acesta.

Un alt aspect pe care ține să îl clarifice: programul privind masa sănătoasă pentru elevii Școlii Gimnaziale Galicea este finanțat de Guvernul României și gestionat prin Ministerul Educației, nu de primărie. „Este bine ca oamenii să știe cine face și cine doar își asumă merite.”

În final, profesorul folosește o metaforă care spune tot: „Nu întotdeauna în spatele unui gard frumos se ascunde și o casă îngrijită.”

Declarațiile sale nu sunt un atac, spune el, ci un apel la normalitate. La transparență. La respect față de cetățean. Rămâne de văzut dacă administrația locală va răspunde punctual acestor întrebări sau va prefera, în continuare, liniștea confortabilă a paginilor de social media.

La Galicea, dincolo de postări și fotografii atent alese, oamenii așteaptă răspunsuri. Iar vocea unui profesor care a format generații întregi nu poate fi ignorată cu ușurință.

Nicu Trandafir