Principele Nicolae la manifestările Centenarului Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea

Vineri, 13 februarie, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a împlinit 100 de ani de la fondare.

Cu acest prilej, au fost organizate mai multe manifestări, care au debutat cu slujba de Te Deum săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la Catedrala Arhiepiscopală, unde a fost prezent ASR Principele Nicolae.

La finalul slujbei de mulțumire, Chiriarhul Râmnicului a accentuat că „la împlinirea a 100 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, se cuvine să aducem prinos de recunoștință lui Dumnezeu pentru darul timpului binecuvântat și pentru roadele unei lucrări statornice, așezate în slujba dezvoltării economice și a demnității comunității vâlcene.

În județul Vâlcea, un spațiu înveșmântat de spiritualitatea ortodoxă, de tradiția și cultura Olteniei de sub Munte, dezvoltarea economică a fost legată de valorile care au susținut, de-a lungul generațiilor, viața comunității.

Tradiția camerelor de comerț a reflectat în România o continuitate instituțională marcată de adaptări succesive la schimbările de regim politic și de model economic. De la organisme consultative în statul modern în formare, la structuri centralizate în perioada economiei planificate și, ulterior, la organizații autonome în economia de piață, camerele de comerț au constituit un instrument esențial de reprezentare a intereselor mediului de afaceri.

Centenarul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea reprezintă așadar o mărturie vie a continuității, a responsabilității și a conlucrării dintre inițiativa privată și binele comun. De-a lungul unui veac marcat de prefaceri istorice profunde și mari încercări pe plan social, economic și administrativ, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a rămas un factor de dialog și solidaritate între mediul antreprenorial, autorități și societate.

Privim cu prețuire lucrarea onestă și harnică a acelora care, prin muncă responsabilă și spirit creator, au sporit bunăstarea comunității. Această lucrare, întemeiată pe dreptate și solidaritate a devenit pe parcursul unui secol izvor de binecuvântare pentru întreaga comunitate vâlceană.

De aceea, se cuvine să cinstim memoria acelora care au pus temeliile acestei instituții și au lucrat cu devotament pentru consolidarea ei și să privim acest moment drept prilejul înnoirii angajamentului pentru dezvoltare durabilă, pentru formarea tinerilor antreprenori și pentru promovarea unui climat economic bazat pe încredere și cooperare.

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze în continuare activitatea membrilor Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, dăruindu-le înțelepciune și putere de a lucra spre binele comunității și al semenilor”.