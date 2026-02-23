marți, 24 februarie 2026

Primarul Mircia Gutău revine din Japonia și cheamă vâlcenii la raport! Ședință cu asociațiile de proprietari pe tema CET, parcări și taxe

După o perioadă de absență petrecută peste hotare, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, revine „în forță” în administrația locală și convoacă o întâlnire oficială cu administratorii și președinții de asociații de proprietari din oraș.

Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 17:00, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, edilul își dorește un dialog direct cu reprezentanții scărilor de bloc pe teme sensibile care afectează zilnic viața vâlcenilor: locurile de parcare, situația termoficării prin CET, nivelul taxelor și impozitelor locale, dar și alte probleme semnalate de locatari.

Anunțul transmis de Primărie este cât se poate de clar:

„Domnul Primar vă invită miercuri, 25.02, la ora 17:00, în sala de consiliu a Primăriei, la o întâlnire dedicată administratorilor și președinților de scări/blocuri. Întâlnirea are ca scop discutarea problemelor legate de parcări, CET, taxe și impozite, precum și a oricăror alte aspecte semnalate de locatari. Autoturismele pot fi parcate în parcarea Primăriei sau în parcarea Socom. Vă rugăm să ne confirmați numărul persoanelor care vor participa.”

În contextul în care municipiul se confruntă cu avarii repetate la sistemul centralizat de încălzire, nemulțumiri privind locurile de parcare și o presiune fiscală tot mai mare asupra populației, această întâlnire ar putea deveni una dintre cele mai tensionate din ultimii ani.

Tiberiu Pîrnău, în calitate de jurnalist care a semnalat în repetate rânduri problemele CET Govora și impactul facturilor asupra populației din Râmnicu Vâlcea, îi îndeamnă pe toți administratorii și președinții de asociații să participe activ la această ședință și să transmită direct edilului problemele reale din cartiere.

Dragi vâlceni, aveți ceva să-i transmiteți primarului? Mergeți la ședință!

Este, poate, una dintre puținele ocazii în care vocea locatarilor poate ajunge nemijlocit la conducerea Primăriei. Problemele legate de căldură, costuri, infrastructură și parcări nu se rezolvă din comunicate – ci din dialog direct.