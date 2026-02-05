Primarul Mateescu de la Govora îl desființează pe fostul său coleg, liberalul Bolojan

Primarul orașului Băile Govora, Mihai Mateescu, unul dintre cei mai vechi edili din județul Vâlcea, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de patriotism și de promovarea sistematică a simbolurilor maghiare în detrimentul celor românești.

Mateescu, dascăl de profesie și primar aflat la al șaptelea mandat câștigat uninominal, susține că faptele lui Bolojan sunt bine cunoscute, dar rareori analizate în ansamblu. Acesta enumeră mai multe decizii luate de Bolojan în calitate de primar al Oradei și președinte al Consiliului Județean Bihor: mutarea statuii lui Mihai Viteazul din centrul orașului, refuzul ridicării unei statui a lui Menumorut, redenumirea Podului Primăriei în Podul Ladislau, precum și amplasarea a numeroase statui și monumente dedicate exclusiv unor personalități maghiare - menționează gazetavalceana.ro

Printre exemplele invocate se numără statuile regelui Ladislau al Ungariei, ale unor guvernatori și arhitecți maghiari, refacerea unor simboluri ale Ungariei pe clădiri oficiale, precum și inscripții și monumente care ignoră complet istoria și suferința românilor din Transilvania. Mateescu îl acuză pe Bolojan că a ignorat constant simboluri fundamentale ale identității naționale românești, precum Mihai Eminescu, Avram Iancu sau Mihai Viteazul.

Concluzia primarului de la Govora este tranșantă: abia după plecarea lui Ilie Bolojan din Oradea și din județul Bihor au reapărut manifestări publice de respect față de marile simboluri ale culturii și istoriei românești.