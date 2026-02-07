Primarul din Vaideeni, Daniel Băluță: „Taxele au fost impuse prin lege, nu majorate de primărie”

La început de 2026, majorarea taxelor și impozitelor a stârnit nemulțumiri și confuzii în Vaideeni. Primarul Daniel Băluță susține însă că decizia nu a aparținut administrației locale, ci a fost impusă prin ordonanță la finalul anului trecut, iar primăriile au fost obligate să o aplice.

Edilul spune că peste 90% dintre primari nu au fost de acord cu măsura, dar nerespectarea legii ar fi dus la aplicarea automată a cotelor maxime, ceea ce ar fi însemnat impozite chiar dublate. La Vaideeni, taxele au fost stabilite la nivelul minim permis de lege, pentru a evita blocarea bugetului local și oprirea proiectelor.

Potrivit primarului, neaprobarea taxelor până la 31 decembrie ar fi paralizat complet activitatea primăriei: fără buget, fără fonduri de la stat și fără posibilitatea eliberării documentelor sau plății serviciilor publice.

În prezent, gradul de încasare este bun, iar contribuabilii beneficiază de bonificația de 10% pentru plata integrală până la 31 martie.

Primarul atrage atenția și asupra unei probleme mai largi: dacă se dorește alinierea taxelor la nivel european, atunci ar trebui discutată și alinierea veniturilor, în condițiile în care mulți români trăiesc din salarii minime și pensii reduse.