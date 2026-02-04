Primarul din Călimănești, Florinel Constantinescu, invită cetățenii la dezbatere pe tema taxelor locale

În urma discuțiilor publice legate de taxele și impozitele locale pentru 2026 și de introducerea taxei de salubrizare, primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, anunță organizarea unei dezbateri publice.

Edilul precizează că modificările fiscale sunt impuse de cadrul legislativ și de necesitatea asigurării echilibrului bugetar, subliniind că deciziile nu au fost luate arbitrar.

Întâlnirea cu cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri va avea loc vineri, 6 februarie 2026, de la ora 17:00, la Casa de Cultură „Florin Zamfirescu”, unde vor fi explicate motivele stabilirii taxelor și nivelul taxei de salubrizare. Administrația locală își reafirmă, astfel, deschiderea către dialog și transparență.