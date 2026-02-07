Primarul Aurora Măgura din Popești: „Taxele au crescut minim, proiectele merg înainte”

duminică, 8 februarie 2026

La Popești, începutul de an a adus, ca peste tot, discuții despre taxe și impozite. Primarul Aurora Măgura spune că majorările au fost aplicate strict la nivelul minim prevăzut de lege, iar după dialogul direct cu oamenii, nemulțumirile s-au temperat. Bonificația de 10% pentru plata până la 31 martie rămâne valabilă. Gradul de colectare a fost anul trecut de circa 80%, însă amenzile restante pun presiune pe buget.

În paralel, administrația continuă investițiile. O nouă grădiniță cu program prelungit, finanțată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia, va fi construită pe locul clădirii vechi din anii ’50. Urmează etapa a doua de asfaltări, montarea de camere de supraveghere prin GAL și extinderea rețelei de canalizare în satul Urși.

Cu sprijinul Consiliul Județean Vâlcea, se apropie de finalizare un centru de recuperare neuromotorie pentru adulți cu dizabilități, investiție de peste 4 milioane de lei, care va deservi întreaga zonă. Tot împreună cu CJ se implementează și centrele CAV pentru colectarea organizată a deșeurilor.

Primarul mulțumește președintelui Constantin Rădulescu pentru sprijin, subliniind că, la Popești, proiectele „se văd în teren”, iar oamenii aleg dialogul în locul zvonurilor.