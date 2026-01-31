Primăria Râmnicu Vâlcea: Pasajul central al municipiului va purta numele Dinu Săraru. Omagiu adus scriitorului care a onorat Vâlcea și cultura română

Dinu Săraru – memorie vie a culturii românești

Pe 30 ianuarie 1932 se năștea, la Slătioara Vâlcii, scriitorul Dinu Săraru, cel care ne-a părăsit în martie 2024. Îl comemorăm cu recunoștință pentru tot ceea ce a dăruit culturii române: literatură, teatru, memorie și conștiință.

A fost o voce puternică a satului românesc, un spirit lucid și un om care a știut să apere valorile autentice. Moștenirea sa culturală rămâne vie prin scrierile sale și prin generațiile pe care le-a inspirat.