vineri, 27 februarie 2026

Primăria Municipiului reabilitează cu fonduri nerambursabile cinci clădiri istorice din patrimoniul public al Râmnicului: Dispensarul TBC, imobilul administrativ din strada Carol I, sediul Municipalității, Casa Olănescu și vechea Școală Copăcelu

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a finalizat proiectul „Creșterea eficienței energetice în imobilul Dispensar TBC” (situat în Calea lui Traian nr. 126, lângă sediul CEC Vâlcea), proiect care a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 1,258 mil. lei prin PNRR. În urma lucrărilor realizate (termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea termică a planșeului spre pod și a fațadei – partea vitrată, montarea de sisteme alternative de producere a energiei, înlocuirea sistemului de iluminat și reabilitarea termică a sistemului de încălzire și de furnizare a apei calde din subsol), una dintre clădirile emblematice ale vechiului Râmnic, datând din anul 1905 și aflată în prezent în proprietate publică, a căpătat o nouă și cuvenită strălucire.

O altă clădire cu valoare istorică ce face obiectul unor lucrări complexe de reabilitare tot în cadrul unui proiect de eficientizare energetică cu finanțare nerambursabilă prin PNRR este fostul sediu al primăriei orașului din strada Carol I nr. 19, imobil ridicat în anul 1868, investiția de aici fiind la acest moment într-un stadiu fizic de aproximativ 80%.

La același stadiu a ajuns și reabilitarea energetică finanțată prin PNRR a sediului actual al Primăriei Râmnicului din strada General Praporgescu, imobil datând din anul 1912, ridicat inițial ca sediu al Prefecturii județului.

Iar în ceea ce privește unul dintre cele mai vechi imobile din Râmnicu Vâlcea, Casa Olănescu - construită în secolul al XVIII și parte din ansamblul arhitectural al fostului Schit Inătești din imediata vecinătate a Seminarului Teologic – s-a obținut finanțarea europeană necesară reabilitării prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027, iar la acest moment, investiția este în stadiul licitației pentru proiectare și execuție; după finalizarea lucrărilor, Municipalitatea intenționează amenajarea aici a unui Centru Cultural.

De asemenea, vechea Școală Copăcelu - un alt imobil care stă la baza identității Râmnicului și a cărei piatră de temelie a fost pusă în 15 octombrie 1906 de Regele Carol I și de Regina Elisabeta – face obiectul unei cereri de finanțare depusă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea obținerii fondurilor necesare pentru consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice; la finalul proiectului, acolo urmează să se amenajeze un Muzeu al Școlii Vâlcene.