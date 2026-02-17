Preot în altar, consilier în politică si afacerist: cazul lui Viorel Diaconu, popa cu Rolex, de la Pietrari ajunge în atenția IPS Varsanufie

miercuri, 18 februarie 2026

Preot în altar, consilier în politică si afacerist: cazul lui Viorel Diaconu de la Pietrari ajunge în atenția IPS Varsanufie

Un nou caz care pune în discuție raportul delicat dintre altar și politică tulbură liniștea unei comunități din județul Vâlcea. Este vorba despre preotul Viorel-Constantin Diaconu din Pietrari, care deține simultan și funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local Pietrari, situație ce ridică serioase semne de întrebare în raport cu poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române privind neutralitatea politică a clerului.

Într-un „Îndreptar” aprobat de Sfântul Sinod și publicat pe site-ul oficial basilica.ro, BOR reamintește clar că preoții și diaconii au „obligația de a păstra neutralitatea în timpul campaniilor electorale, atât în declarațiile publice, cât și în activitatea practică, față de problemele cu caracter politic”.

Mai mult, hotărârile sinodale mențin interdicții explicite: clericilor le este interzis „să facă politică partinică”, „să fie membri ai unui partid politic”, „să candideze la alegerile parlamentare sau locale” și „să participe la campanii electorale în calitate de susținători”. Excepția este una strict reglementată: preoții pot candida doar ca independenți și numai pentru funcția de consilier local sau județean, în circumstanțe bine justificate, cu aprobarea episcopului și cu suspendarea activității de slujire pe durata campaniei.

În cazul de la Pietrari, întrebările care se ridică sunt legitime: a existat o astfel de aprobare? A fost respectată condiția suspendării activității clericale în perioada campaniei? A fost candidatura justificată prin lipsa unor laici ortodocși capabili să reprezinte comunitatea? Comunitatea are dreptul să cunoască răspunsurile.

Situația devine și mai sensibilă în contextul informațiilor privind declarația de avere a preotului-consilier. Potrivit declarației depuse la 11 iunie 2025, document public, părintele Diaconu menționează două ceasuri de lux: un ceas aur Omega, dobândit în 2008, evaluat la 8.000 de euro, și un ceas Rolex, achiziționat în 2023, evaluat la 17.500 de euro. Valoarea cumulată a acestor bunuri depășește 25.000 de euro.

În aceeași declarație apar depozite bancare consistente: la Banca Transilvania – 91.842 lei, la CEC Bank – 8.200 euro și 29.980 lei . Veniturile declarate pentru ultimul an fiscal includ salarii din mai multe surse: activitate comercială, brokeraj, consilier local și, desigur, salariul de preot în cadrul Protoieriei Horezu, în cuantum de 59.570 lei anual. Soția sa înregistrează, la rândul ei, un venit anual de peste 46.000 lei din activitatea în domeniul asigurărilor.

Primim informatii ca popa Viorel ar fi uitat sa treaca in declaratia de avere o vila cu 2 etaje din Ramnicu Valcea, de pe Bulevardul Dem Radulescu. E adevarat, musiu Diaconu?! Intrebam, nu dam cu parul! Dar de aventurile la vanatoare din nordul judetului cu celebrul Stefan Prala, ce ne povestiti?! Apropo, partidele de vanatoare au fost desfasurate in conditii legale? Si... pianul pe scari il mai urcati?

Nu discutăm aici legalitatea bunurilor sau a veniturilor – acestea sunt declarate conform legii și constituie act public. Discuția este însă una de ordin moral și instituțional. Într-o perioadă în care BOR transmite credincioșilor zece criterii pentru aprecierea candidaților – printre care manifestarea credinței în Dumnezeu, responsabilitatea față de comunitate, apărarea valorilor creștine, promovarea familiei tradiționale, diminuarea sărăciei și apărarea patrimoniului spiritual – imaginea unui preot implicat direct în administrația locală și asociat cu simboluri ale prosperității materiale ridică inevitabil întrebări privind echilibrul dintre misiunea pastorală și implicarea civică.

BOR subliniază că „Biserica Ortodoxă Română nu recomandă susținerea vreunui partid politic sau vreunei ideologii politice”, îndemnând la alegeri făcute după criterii care vizează „realizarea binelui țării și promovarea valorilor creștine în societate”. În același timp, avertizează că un cleric care se implică politic, ca membru sau susținător al unui partid, încalcă legământul depus la hirotonie și trebuie să aleagă între cariera politică și misiunea clericală.

Înaltpreasfințite Părinte Varsanufie, cazul de la Pietrari nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține de credibilitatea instituției pe care o păstoriți. Într-o societate polarizată, în care Biserica este adesea invocată în dezbateri politice, claritatea și fermitatea aplicării normelor interne devin esențiale.

Credincioșii din Pietrari și din întreaga Arhiepiscopie au nevoie de un mesaj limpede: unde se termină implicarea civică legitimă a unui preot și unde începe politica partinică? Care sunt limitele reale ale „economiei” invocate de Sinod? Și, mai ales, sunt acestea respectate în practică?

Nicu Trandafir