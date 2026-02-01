Plasturi de slăbit: mit sau realitate? Ce spune știința despre această metodă

În era în care promisiunile de slăbire rapidă abundă pe internet și în magazinele de suplimente, plasturii de slăbit au devenit unul dintre cele mai populare produse comercializate pentru pierderea în greutate. Atractivi prin simplitatea lor – lipești, aștepți și slăbești – acești plasturi promit rezultate fără efort, fără diete restrictive și fără exerciții fizice. Dar ce se ascunde în spatele acestor afirmații seducătoare? În acest articol, vom analiza dovezile științifice disponibile, vom compara aceste produse cu alternativele medicale validate și vom oferi recomandări practice pentru cei care doresc să slăbească într-un mod sănătos și sustenabil.
Plasturii de slăbit sunt bandaje adezive care conțin diverse ingrediente naturale sau pe bază de plante, comercializate ca soluții pentru reducerea greutății corporale. Conform producătorilor, aceștia funcționează prin absorbția transdermică – adică ingredientele active ar fi eliberate treptat prin piele direct în fluxul sanguin, ocolind astfel sistemul digestiv.
Ingredientele frecvent întâlnite în acești plasturi includ: extract de ceai verde, Garcinia cambogia, cafea verde, oțet de mere, acai berry, berberină și diverse uleiuri esențiale. Producătorii susțin că aceste substanțe pot accelera metabolismul, reduce apetitul și promova arderea grăsimilor.
Realitatea științifică este mult mai sobră decât promisiunile de marketing. FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) nu a aprobat niciun plasture pentru pierderea în greutate, tocmai pentru că nu există dovezi care să demonstreze eficacitatea și siguranța acestor produse.
Până în prezent, nu au fost realizate studii clinice riguroase, revizuite de colegi, care să demonstreze că plasturii de slăbit funcționează la oameni. Cercetările existente s-au limitat preponderent la experimente pe animale sau la studii de laborator pe celule izolate. Un studiu publicat în 2024 în jurnalul Biomaterials Science a investigat un plasture cu microace încărcat cu nanoparticule de polidopamină, combinat cu terapie fototermală. Deși șoarecii obezi au prezentat o reducere a greutății de aproximativ 19%, această tehnologie este complet diferită de plasturii comerciali disponibili în prezent și nu a fost testată pe oameni.
Pielea umană este un organ complex, conceput să protejeze organismul de substanțe externe. Această barieră naturală face extrem de dificilă absorbția moleculelor mari sau complexe. Deși plasturii cu nicotină funcționează eficient pentru că nicotina este o moleculă mică și lipofilă, compușii utilizați în plasturii de slăbit nu posedă aceleași proprietăți.
Chiar și ingredientele care au demonstrat anumite beneficii atunci când sunt consumate oral – precum extractul de ceai verde sau berberina – nu au fost dovedite a fi eficiente în formă transdermică. Nu există date științifice care să confirme că pielea poate absorbi cantități suficiente din aceste substanțe pentru a influența metabolismul sau apetitul.
Deoarece plasturii de slăbit sunt clasificați ca suplimente alimentare și nu ca medicamente, aceștia nu sunt supuși aceleiași reglementări stricte. Acest lucru înseamnă că:
În contrast puternic cu plasturii de slăbit, medicina modernă dispune de tratamente pentru obezitate care au trecut prin teste clinice riguroase. Agoniștii receptorilor GLP-1 (glucagon-like peptide-1), precum semaglutida (comercializată sub denumirile Ozempic și Wegovy) și tirzepatida (Mounjaro), reprezintă o revoluție în managementul greutății.
Studiile clinice din programul STEP au demonstrat că semaglutida în doză de 2,4 mg administrată săptămânal, combinată cu modificări ale stilului de viață, poate produce o reducere medie a greutății corporale de aproximativ 15% după 68 de săptămâni de tratament. În studiul SELECT, pierderea în greutate s-a menținut timp de până la 4 ani, cu o reducere medie de 10,2% față de placebo.
Aceste medicamente funcționează prin mecanisme fiziologice bine înțelese: reduc apetitul, cresc senzația de sațietate și încetinesc golirea stomacului. Spre deosebire de plasturi, efectele lor sunt susținute de sute de studii clinice și mii de participanți.
Este important de menționat că agoniștii GLP-1 sunt medicamente cu prescripție medicală, au efecte secundare (predominant gastrointestinale) și nu sunt potriviți pentru toată lumea. Decizia de a utiliza aceste tratamente trebuie luată întotdeauna în consultare cu un medic specialist.
În loc să investiți în produse fără suport științific, iată strategii dovedite eficiente:
Plasturii de slăbit rămân produse fără suport științific, bazate pe marketing agresiv și promisiuni nerealiste. Absența studiilor clinice pe oameni, problemele legate de absorbția transdermică și lipsa reglementării stricte îi transformă într-o alegere riscantă și probabil ineficientă.
Pentru cei care se confruntă cu obezitatea sau supraponderalitatea semnificativă, consultarea unui medic este esențială. Tratamentele moderne, precum agoniștii GLP-1, oferă rezultate demonstrate științific, dar trebuie utilizate sub supraveghere medicală.
Pentru majoritatea persoanelor, soluția rămâne aceeași de decenii: o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și modificări sustenabile ale stilului de viață. Nu există scurtături magice – dar există căi dovedite care funcționează. Alegerea aparține fiecăruia, dar ar trebui să fie întotdeauna una informată.
