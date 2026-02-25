miercuri, 25 februarie 2026

Permisul suspendat automat pentru amenzile rutiere neplătite. Măsura intră în vigoare la 1 septembrie 2026

Șoferii care nu își achită amenzile rutiere în termen de 105 zile de la constatarea contravenției vor rămâne fără dreptul de a conduce. Suspendarea permisului se va face automat, prin interconectarea digitală dintre autoritățile locale și MAI, fără predarea fizică a documentului.

Dreptul de a conduce va fi restabilit automat după plata amenzii, în maximum două zile de la înregistrarea acesteia în sistem. Măsura este prevăzută într-o OUG adoptată de Guvern și ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2026.