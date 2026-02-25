miercuri, 25 februarie 2026

PANICĂ PE REȚELELE SOCIALE: Zvonuri despre o presupusă otrăvire a pisicilor în Râmnicu Vâlcea, infirmate de Primărie

În ultimele ore, pe grupurile de Facebook și în conversații private între locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea a început să circule o informație alarmantă: aceea că în perioada următoare ar urma să aibă loc o acțiune de otrăvire a pisicilor fără stăpân, sub pretextul unei campanii de deratizare.

Mesajele, distribuite rapid în mediul online, au generat teamă în rândul cetățenilor, unii proprietari de animale fiind sfătuiți să nu își lase animalele de companie nesupravegheate în exterior în zilele următoare. În contextul acestor zvonuri, redacția noastră a luat legătura cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a verifica veridicitatea informațiilor apărute în spațiul public.

Potrivit acestora, nu există nicio acțiune planificată de otrăvire a pisicilor sau a altor animale pe domeniul public. Oficialii administrației locale au negat categoric existența unei astfel de măsuri, subliniind că orice intervenție de tip deratizare este strict reglementată și are ca scop exclusiv combaterea rozătoarelor, fiind realizată în condiții controlate, cu substanțe avizate și în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

De asemenea, reprezentanții Primăriei au precizat că responsabilitatea deratizării la nivelul imobilelor revine, în primul rând, asociațiilor de proprietari, care au obligația legală de a încheia contracte cu firme specializate pentru efectuarea periodică a acestor operațiuni. Astfel de acțiuni sunt desfășurate, de regulă, în sezonul cald, când proliferarea rozătoarelor este mai accentuată, și nu vizează în niciun caz alte specii de animale.

În lipsa unor informații oficiale care să confirme scenariile vehiculate online, este important ca cetățenii să trateze cu prudență mesajele alarmiste care pot genera panică nejustificată în comunitate. Distribuirea necontrolată a unor astfel de zvonuri riscă să alimenteze dezinformarea și să creeze tensiuni sociale inutile.

Facem apel la calm și responsabilitate din partea tuturor locuitorilor municipiului, precum și la verificarea informațiilor din surse oficiale înainte de a le distribui mai departe. Într-un climat informațional deja fragil, combaterea dezinformării rămâne esențială pentru menținerea încrederii publice și a unei bune conviețuiri în comunitate.