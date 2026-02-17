PAMFLET: Printisorul mason Alexandru Busca a intrat in Frăția Șorțului și a Betonului Vibrat

marți, 17 februarie 2026

În Vâlcea, unde fiecare metru pătrat de pământ pare să aibă o poveste, iar fiecare autorizație de construire vine cu ecou, legenda „regelui betonului” circulă de ani buni prin oraș. Iar lângă rege, inevitabil, apare și prințul. Alexandru Busca, mezinul lui Ion Busca, crește frumos în umbra malaxoarelor și a șantierelor care au redesenat cartiere întregi.

Să fie clar de la început: fiul nu are nicio legătură cu discuțiile legate de termoficare, distribuții sau țevi fierbinți prin Râmnicu Vâlcea. El nu împarte gigacalorii și nu visează calorifere. Domeniul său este altul, mai solid, mai… armat.

Alexandru este, spun cunoscătorii, noul val în dezvoltarea imobiliară locală. Tânăr dezvoltator, crescut în cultul betonului bine vibrat și al fundației turnate la timp, investește – desigur – cu sprijinul și experiența tatălui. În Vâlcea, dacă spui „Busca”, nu te gândești la povești cu zâne, ci la camioane cu agregate.

Dincolo de latura antreprenorială, beizadeaua are și o viață artistică discretă. Mare iubitor de manele, fan declarat al lui Florin Salam, tânărul dezvoltator pare să îmbine armonios planurile de arhitectură cu playlisturi atent selectate. Se spune că unele șantiere merg mai bine pe ritm de refren decât pe sunet de bormașină.

Iar dacă zvonurile urbane trebuie condimentate, atunci să le condimentăm: prin târg se șușotește că ar fi „intrat în masonerie”. Nu în cea clasică, sobră și misterioasă, ci într-o variantă adaptată noilor elite locale – o masonerie simbolică, unde parola nu e în latină, ci în versuri cântate cu patos. Desigur, pamfletul își permite exagerări; realitatea, de obicei, e mai banală.

Cert este că în Vâlcea noua generație de dezvoltatori nu mai vine cu mapă de piele și discurs rigid, ci cu atitudine relaxată, mașini puternice și ambiții cât un cartier rezidențial. Iar Alexandru Busca pare hotărât să demonstreze că poate ieși din umbra „regelui betonului”, chiar dacă fundația pe care calcă este turnată de familie.

În rest, orașul privește, comentează, speculează. Așa cum face de fiecare dată când un nume greu din economie își pregătește urmașul pentru tronul… de beton.

Vlad Costel Ivan