vineri, 27 februarie 2026

Nicolae Mîndrescu (AUR) propune reducerea taxelor și stoparea birocrației pentru relansarea economiei României

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, propune un pachet amplu de măsuri fiscale și economice pe care îl prezintă drept soluție pentru relansarea economiei românești și creșterea gradului de colectare la bugetul de stat. Parlamentarul susține că statul trebuie să renunțe la presiunea fiscală excesivă și să stimuleze mediul privat prin reducerea taxelor, simplificarea procedurilor și stoparea „abuzurilor birocratice”.

În centrul propunerilor se află revenirea la cota standard de TVA de 19% și la cea redusă de 9%, măsură pe care Mîndrescu o consideră esențială pentru reașezarea consumului și pentru temperarea inflației. În opinia sa, o fiscalitate mai prietenoasă ar putea duce la creșterea conformării voluntare și, implicit, la încasări mai mari la buget.

Deputatul AUR propune și menținerea impozitului pe dividende la 8%, argumentând că acesta nu ar trebui să depășească impozitul pe venit de 10%, pentru a încuraja investițiile și distribuirea legală a profiturilor. Tot în zona stimulării capitalului românesc, el susține introducerea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri sub 250.000 de euro anual, ca formă de simplificare radicală a administrării micilor afaceri.

O altă măsură vizează piața muncii, prin plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul efectiv de ore lucrate în cazul contractelor part-time, pentru a elimina distorsiunile actuale și a încuraja angajările flexibile. În paralel, Mîndrescu cere interzicerea deductibilității fiscale pentru mecanismele de optimizare fiscală utilizate de multinaționale, precum serviciile de management, consultanță sau transferurile de drepturi de proprietate intelectuală, precum și plafonarea dobânzilor la creditele intra-grup, pe care le consideră instrumente prin care profiturile sunt externalizate.

În domeniul fiscalității pe proprietate, deputatul propune scutirea sau reducerea impozitului pentru locuința de domiciliu și limitarea cotei la maximum 0,05% în eventualitatea trecerii la impozitarea pe baza valorii de piață. De asemenea, solicită renunțarea la plafonarea retragerilor din fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, susținând că banii contribuabililor trebuie să rămână la dispoziția acestora.

Un punct sensibil din programul său este eliminarea completă a practicilor de e-birocrație, precum e-Factura sau e-Transport, pe motiv că acestea ar fi devenit poveri administrative pentru firme, în special pentru IMM-uri. Totodată, Mîndrescu propune ca toate datoriile statului către companii să fie transformate automat în credit fiscal, pentru a compensa blocajele de lichiditate generate de întârzierile la plată.

În plan energetic, deputatul AUR solicită oprirea închiderii centralelor pe cărbune până la finalizarea noilor capacități pe gaze, avertizând că graba decarbonizării poate pune în pericol securitatea energetică și stabilitatea economică.

Prin acest set de măsuri, Nicolae Mîndrescu mizează pe ideea că reducerea poverii fiscale și limitarea intervenției birocratice a statului ar putea genera o relansare rapidă a economiei, stimulând investițiile, consumul și producția internă. Rămâne de văzut în ce măsură aceste propuneri vor găsi susținere parlamentară și dacă vor fi integrate într-un eventual program economic mai amplu al formațiunii AUR.