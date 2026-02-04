miercuri, 4 februarie 2026

Nicolae Mîndrescu (AUR): Blocaj neconstituțional la Avocatul Poporului. Parlamentul refuză să respecte Constituția

Într-o declarație politică susținută în Parlamentul României – Camera Deputaților, deputatul Nicolae Mîndrescu, membru al Grupului Parlamentar al Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a lansat un atac dur la adresa majorității parlamentare, acuzând menținerea nelegală și neconstituțională a conducerii instituției Avocatul Poporului.

Potrivit declarației, mandatul de 5 ani al doamnei Renate Weber a expirat de drept la data de 3 iulie 2024, însă, de peste 18 luni, Parlamentul României refuză să declanșeze procedura legală pentru numirea unui nou Avocat al Poporului. Situația este descrisă drept anormală și contrară spiritului Constituției.

Instituție-cheie fără legitimitate

Avocatul Poporului este instituția care apără cetățenii de abuzurile statului și singura abilitată să atace ordonanțele Guvernului la Curtea Constituțională a României. În aceste condiții, susține deputatul AUR, instituția funcționează fără legitimitate, iar cetățenii României sunt lipsiți de un apărător constituțional real.

Tăcere în fața ordonanțelor controversate

Nicolae Mîndrescu atrage atenția că, în ultimii ani, Avocatul Poporului a evitat sistematic să-și exercite atribuțiile, inclusiv prin refuzul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la ordonanța privind comasarea alegerilor, un act normativ care a stârnit controverse majore în spațiul public.

Întrebări fără răspuns

„De ce Parlamentul refuză să respecte legea? Cui folosește lipsa unui Avocat al Poporului legitim?”, întreabă retoric deputatul AUR, subliniind că menținerea în funcție a unei persoane cu mandat expirat într-o poziție constituțională-cheie nu poate fi justificată nici legal, nici moral.

Apel public

În finalul declarației, Nicolae Mîndrescu solicită declanșarea imediată a procedurii de numire a unui nou Avocat al Poporului, conform legii, avertizând că respectarea Constituției nu este opțională, ci o obligație fundamentală a Parlamentului României.