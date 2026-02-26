Mugur Isărescu dă semnalul pentru investiții la Drăgășani. Guvernatorul BNR, prezent la Forumul Oamenilor de Afaceri dedicat dezvoltării economice a Olteniei

joi, 26 februarie 2026

Municipiul Drăgășani a găzduit, pe 26 februarie 2026, cea de-a doua ediție a Forumului Oamenilor de Afaceri, un eveniment care a reunit la Crama Avincis reprezentanți ai mediului financiar, antreprenori, profesori universitari și actori relevanți din economia regională, într-o încercare declarată de a crea un dialog aplicat între administrația publică și mediul privat.

Prezența guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a fost principalul punct de interes al forumului, mai ales în contextul în care acesta este originar din Drăgășani și a subliniat, inclusiv în intervențiile sale publice recente, că rămâne profund conectat la evoluția mediului de afaceri din Oltenia și preocupat de dezvoltarea economică a zonei. Guvernatorul BNR nu a uitat de Drăgășani și sprijină constant inițiativele economice locale, pledând pentru stabilitate financiară, predictibilitate și acces mai facil la finanțare pentru antreprenorii din regiune.

În cadrul dezbaterilor de la Crama Avincis au fost abordate teme esențiale precum adaptarea administrației publice la nevoile mediului privat, reducerea birocrației și utilizarea eficientă a finanțărilor disponibile pentru investiții în infrastructură și dezvoltare economică locală.

Un punct important al întâlnirii a fost participarea Dorinei Mutu, reprezentant al grupului Annabella, unul dintre cei mai importanți investitori cu capital autohton din județul Vâlcea. Prezența acesteia a fost remarcată în contextul discuțiilor despre rolul antreprenoriatului local în susținerea economiei regionale și necesitatea consolidării firmelor românești într-un climat economic tot mai competitiv.

Primarul municipiului Drăgășani, Costinel Stoica, a explicat că întâlnirea a fost organizată tocmai pentru a aduce la aceeași masă administrația și mediul privat, astfel încât problemele reale să fie discutate direct, fără ocolișuri. Acesta a transmis că administrația locală își propune să simplifice procedurile și să reducă timpul de răspuns pentru investitori, oferind un climat predictibil pentru dezvoltarea afacerilor.

Dincolo de mesajele oficiale, evenimentul a fost unul reușit din perspectiva participării și a calității dialogului, chiar dacă nu a fost lipsit de accente politice. Prezența numeroasă a reprezentanților Partidului Național Liberal a conturat o anumită tentă politizată a forumului, în ciuda caracterului său declarat apolitic.

În același timp, a fost remarcată absența conducerii Consiliului Județean Vâlcea și a reprezentanților Instituției Prefectului, în condițiile în care temele discutate vizau în mod direct politicile publice de dezvoltare economică la nivel județean.

Un moment care nu a trecut neobservat a fost și apariția în proximitatea imaginii evenimentului a omului de afaceri Dan Nițu, patronul grupului Damila, perceput de unii participanți drept dornic să capitalizeze mediatic pe seama forumului, într-un context care ar fi trebuit să privilegieze dialogul instituțional și antreprenorial.

În ansamblu, ediția din acest an a Forumului Oamenilor de Afaceri de la Drăgășani confirmă că municipiul are potențialul de a deveni un pol regional de dialog economic în Oltenia, în special prin implicarea unor actori-cheie precum Mugur Isărescu și antreprenori locali relevanți, într-un moment în care – așa cum ai subliniat în repetate rânduri în analizele tale privind economia Vâlcii – relația dintre administrație și capitalul privat rămâne esențială pentru dezvoltarea județului.

Tiberiu Pirnau