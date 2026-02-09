Minerii din Vâlcea, în pragul revoltei: pensiile și salariile, sub semnul incertitudinii

marți, 10 februarie 2026

Minerii și energeticienii din județele Vâlcea și Gorj sunt chemați la o serie de întâlniri considerate decisive pentru viitorul lor profesional și pentru drepturile de pensionare. În prim-plan se află angajații din zonele miniere Berbești și Alunu, acolo unde exploatările de lignit reprezintă, de zeci de ani, principalul motor economic local. Organizate de Federația Națională a Muncii (FNM), în colaborare cu Liga Muncitorilor din România și sindicatele Rezistența Muncitorească, Solidaritatea 2013 și SCMD, aceste întâlniri au ca scop clarificarea și susținerea drepturilor angajaților activi și pensionarilor din minerit și energie.

Marți, 10 februarie

10:00 – Berbești (Vâlcea), la Unitatea Minieră

13:00 – Alunu (Vâlcea), la Unitatea Minieră

Discuțiile sunt organizate de structuri sindicale din domeniu și vizează probleme sensibile legate de aplicarea legislației pensiilor, recalcularea stagiilor de cotizare și recunoașterea condițiilor speciale de muncă. Minerii reclamă faptul că, în multe cazuri, anii lucrați în condiții grele nu sunt valorificați corespunzător la stabilirea pensiei, iar interpretarea noilor prevederi legislative a generat blocaje și întârzieri.

Un punct central al întâlnirilor îl reprezintă Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii, dar și actele normative anterioare care reglementează încadrarea în condiții speciale. O parte dintre salariați susțin că există neclarități privind punctajele acordate pentru activitatea în carieră sau în subteran, precum și în ceea ce privește perioadele de șomaj tehnic ori întreruperile temporare ale activității. Aceste situații afectează direct cuantumul pensiei și vârsta efectivă de pensionare.

În plus, sindicaliștii fac apel la minerii și energeticienii care dețin hotărâri judecătorești definitive, dar încă neexecutate, să participe la dezbateri pentru a identifica soluții legale de punere în aplicare a drepturilor câștigate în instanță. Este vorba despre spețe legate de sporuri, majorări salariale sau recalculări de pensii, rămase în suspensie.

Pentru județul Vâlcea, miza este majoră. Comunitățile din Berbești și Alunu depind în mare măsură de activitatea minieră, iar orice modificare a regimului de pensionare sau a salariilor are impact direct asupra economiei locale. În paralel, întâlniri similare au loc și la Târgu Jiu, unde sectorul energetic și minier concentrează un număr semnificativ de angajați.

Contextul este unul tensionat. Tranziția energetică, presiunile legate de reducerea exploatării cărbunelui și incertitudinile privind viitorul Complexului Energetic Oltenia amplifică temerile angajaților. În acest climat, orice neclaritate legislativă legată de pensii sau venituri devine un factor suplimentar de nemulțumire.

Pentru minerii din Vâlcea, aceste discuții nu sunt doar simple consultări sindicale, ci o confruntare directă cu viitorul lor social și financiar. În joc nu sunt doar calcule contabile, ci siguranța anilor de muncă petrecuți în condiții grele și dreptul la o pensionare echitabilă după o viață petrecută în carieră.