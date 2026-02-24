miercuri, 25 februarie 2026

Medicul Laura Grigorie a avansat în ierarhia PSD

O nouă etapă pentru PES Activists Vâlcea

Organizația PES Activists Vâlcea a organizat marti, 24 februarie, Conferința de alegeri pentru desemnarea noii structuri de conducere, marcând o etapă importantă în reorganizarea și consolidarea aripii social-democrate cu orientare europeană din județ.

În urma votului exprimat, Alina Lupu a fost reconfirmată în funcția de președinte, primind un nou mandat de încredere pentru continuarea activităților dedicate promovării valorilor europene și implicării civice în rândul membrilor și simpatizanților PSD din Vâlcea.

La eveniment au participat și reprezentanți ai conducerii județene a partidului, respectiv secretarul executiv PSD Vâlcea, Adrian Iliescu, precum și vicepreședintele organizației județene, Remus Grigorescu, care au transmis mesaje de susținere noii echipe.

De asemenea, organizatorii au mulțumit pentru sprijinul constant acordat de președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, dar și coordonatorului național PES Activists România, europarlamentarul Victor Negrescu.

Medicul Laura Alexandra Grigorie – vicepreședinte PES Activists Vâlcea

Printre numirile notabile din noua structură de conducere se regăsește și medicul Laura Alexandra Grigorie, care a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al PES Activists Vâlcea, marcând astfel o avansare în ierarhia politică a organizației social-democrate.

Noua echipă de conducere este formată din:

Președinte / Coordonator: Alina Lupu

Secretar Executiv: Ștefania Budurăscu

Vicepreședinți:

Laura Alexandra Grigorie

Giuliano Petrișor Florică

Adrian Popa

Membrii în Adunarea Generală:

Cristina Ionescu, George Botoran, Teodor Cruceru, Alexandru Zamfir, Eduard Diaconu, Alexandru Drăgan, Ana Maria Chirițescu, Andra Cruceru.

Reprezentanții organizației au transmis că noul mandat va pune accent pe continuitate, implicare și dezvoltarea de proiecte cu impact la nivel local, în linie cu direcțiile europene asumate de PES Activists.