Mănăstirea Dintr-un Lemn are o nouă stareță: Maica Stavroforă Ambrozia

duminică, 1 februarie 2026

Maica Stavroforă Ambrozia, noua stareță la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Un moment de profundă însemnătate pentru viața monahală din județul Vâlcea a avut loc astăzi la Mănăstirea Dintr-un Lemn, unde Maica Stavroforă Ambrozia a fost instalată în slujirea de stareță a așezământului monahal din localitatea Frâncești.

Ceremonia a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în biserica nouă a mănăstirii. La finalul slujbei, noua stareță a primit, cu smerenie, această ascultare, ca o misiune de slujire duhovnicească și de coordonare a vieții monahale.

Maica Stavroforă Ambrozia este cunoscută pentru activitatea sa ca stareță a Mănăstirea Arnota, unde a îndeplinit timp îndelungat o lucrare apreciată atât în plan administrativ, cât și spiritual. Numirea sa la conducerea Mănăstirii Dintr-un Lemn marchează o etapă importantă în viața acestui așezământ cu o puternică încărcătură istorică și religioasă.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a subliniat responsabilitatea slujirii starețului, chemarea la echilibru, rugăciune și discernământ, dar și rolul mănăstirii ca loc de sprijin sufletesc pentru credincioși.

Noua stareță va avea misiunea de a coordona obștea monahală și de a continua lucrarea duhovnicească și administrativă a mănăstirii, într-un context în care tot mai mulți pelerini caută liniștea și îndrumarea spirituală oferite de astfel de așezăminte.

Comunitatea locală și credincioșii prezenți au întâmpinat momentul cu emoție și rugăciune, exprimându-și speranța ca această nouă etapă să fie una rodnică și binecuvântată pentru Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Mulți ani binecuvântați, Maică Stareță Ambrozia!

Tiberiu Pîrnău