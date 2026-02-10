Lovitură pentru Casa de Pensii: Tribunalul Valcea oprește reținerea CASS și dispune restituirea banilor pensionarilor asigurați în UE

miercuri, 11 februarie 2026

Tribunalul Vâlcea a decis restituirea sumelor reținute din pensie cu titlu de CASS începând cu august 2025, într-un caz care poate deveni relevant pentru românii din diaspora.

Instanța a obligat Casa Județeană de Pensii să returneze contribuțiile încasate, actualizate cu inflația și dobânda legală, după ce s-a dovedit că pensionarul este asigurat în sistemul public de sănătate din Germania încă din 2019.

Reclamantul a prezentat un certificat emis de AOK Bayern care confirmă statutul său de persoană asigurată obligatoriu în Germania pentru perioada 01.01.2019 – 31.10.2025. Potrivit Codului fiscal și normelor europene, persoanele care fac dovada unei asigurări valabile într-un alt stat membru UE nu datorează CASS în România.

Decizia nu vizează toți pensionarii, ci situațiile în care există asigurare medicală activă într-un alt stat UE și documente justificative depuse conform procedurii legale.

Dacă hotărârea va rămâne definitivă, ea ar putea fi invocată de alți români stabiliți în străinătate cărora li s-a reținut CASS în mod similar.