Lovitură la pont sau jaf organizat? Spargere de 25.000 de lei pe strada Sacerdoțeanu din Râmnicu Vâlcea, descinderi cu mascați după două luni de filaj

joi, 12 februarie 2026

Lovitură la pont sau jaf organizat? Spargere de 25.000 de lei pe strada Sacerdoțeanu din Râmnicu Vâlcea, descinderi cu mascați după două luni de filaj

Un jaf comis în liniște, la adăpostul nopții, pe una dintre străzile cunoscute din Râmnicu Vâlcea ridică semne serioase de întrebare. În noaptea de 22 spre 23 decembrie 2025, cu doar două zile înainte de Crăciun, o locuință de pe strada Sacerdoțeanu a fost „vizitată” de hoți. Ținta nu au fost bijuteriile sau banii, ci unelte electrice profesionale, în valoare de aproximativ 25.000 de lei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, trei bărbați, cu vârste de 31, 32 și 52 de ani, ar fi pătruns în imobil și ar fi sustras scule electrice, în mare parte echipamente utilizate în activități profesionale. Faptul că au vizat exact acest tip de bunuri ridică suspiciunea unei lovituri „la pont”, nu a unei spargeri întâmplătoare.

Două luni de tăcere și filaj

Timp de aproape două luni, cazul a fost ținut departe de ochii publicului. Ancheta s-a desfășurat discret, iar pe 10 februarie 2026 au avut loc descinderile. Mascații de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, alături de jandarmi, au descins la mai multe adrese din Râmnicu Vâlcea – inclusiv zona Colonie Nuci – și din localitatea Frâncești.

În urma perchezițiilor, o parte dintre bunurile furate au fost recuperate. Nu este clar însă dacă întreaga pagubă a fost acoperită și nici dacă sculele au fost deja valorificate parțial pe piața neagră.

Rețineri și propunere de arestare

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Ancheta este coordonată de unitatea de parchet competentă, iar polițiștii încearcă să stabilească dacă este vorba despre o faptă izolată sau despre o activitate infracțională mai amplă, cu alte spargeri similare în municipiu.

Întrebările care rămân

De ce a fost vizată exact această locuință? Cine știa ce se află în interior?

Cazul de pe strada Sacerdoțeanu nu este doar o simplă știre de fapt divers. Este un semnal de alarmă privind vulnerabilitatea locuințelor și existența unor rețele care operează metodic, cu informații precise și cu o piață de desfacere bine stabilită.

Cercetările continuă.