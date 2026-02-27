         Locuri de muncă vacante la nivel județean și în rețeaua EURES

vineri, 27 februarie 2026

141 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 141 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Din cele 141 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, 24 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALĂ, ANTREPRENOR ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, ASISTENT DE CERCETARE ÎN FIZICĂ, CHIMIST, CONSILIER JURIDIC, CONSILIER VÂNZARI ASIGURĂRI, CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST, DIRECTOR MAGAZIN, INGINER CHIMIST, INGINER CONSTRUCȚII, INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, INGINER MAȘINI-UNELTE, INGINER SUDOR, KINETOTERAPEUT, MANAGER, PROGRAMATOR, ȘEF SERVICIU, SPECIALIST ÎN ACHIZIȚII, FZICIAN, FIZIOKINETOTERAPEUT), 46 pentru persoanele cu studii profesionale/liceale/postliceale (AGENT DE SECURITATE, AGENT DE SECURITATE INCINTĂ, AGENT DE TURISM, AGENT DE VÂNZARI, ASISTENT MANAGER, ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE, BARISTA, BRODER LA GHERGHEF, BUCĂTAR, CIONTOLITOR TRANȘATOR CARNE, CONDUCĂTOR AUTOTRAILER, CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE, CONFECȚIONER TÂMPLARIE ALUMINIU, CONTROLOR CALITATE, CRESCĂTOR DE PĂSĂRI, CROITOR, DEBITATOR SEMIFABRICATE, INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE, INSTALATOR REȚELE TERMICE ȘI SANITARE, ÎNGRIJITOARE UNITĂȚI OCROTIRE SOCIALĂ, ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI NAVALE, LĂCĂTUȘ MECANIC, LUCRĂTOR COMERCIAL, LUCRĂTOR GESTIONAR, LUCRĂTOR LA PRELUCRAREA PEȘTELUI, MECANIC AGRICOL, MECANIC AUTO, MECANIC ÎNTREȚINERE INDUSTRIA TEXTILĂ, MECANIC UTILAJ, MONTATOR PLACAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, MONTATOR SUBANSAMBLE, OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE DATE, OPERATOR PROIECTARE PE CALCULATOR, OPERATOR LA MAȘINI-UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ, OPERATOR LA MAȘINI-UNELTE SEMIAUTOMATE ȘI AUTOMATE, PIZZAR, SUDOR, SUDOR MANUAL CU FLACĂRĂ DE GAZE, TÂMPLAR UNIVERSAL, TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE, TEHNICIAN ELECTRONICĂ, VOPSITOR INDUSTRIAL, CARTONAGIST, DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR), FIERAR BETONIST, FREZOR UNIVERSAL, GĂURITOR-FILETATOR, GUVERNANTĂ, MAȘINIST MAȘINI CALE MECANIZARE UȘOARĂ ȘI GREA, MAȘINIST LA MAȘINI DE AMBALAT, MAȘINIST LA MAȘINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST), etc), restul locurilor de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (AJUTOR BUCĂTAR, AMBALATOR MANUAL, ÎNCASATOR ȘI CITITOR CONTOARE, LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE (SPĂLĂTOR VASE MARI), MANIPULANT MĂRFURI, MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE, MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ, MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLARE, MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLARE, MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINERE DRUMURI, etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de Facebook a instituției “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.

228 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 228 locuri de muncă vacante, la data de 24 FEBRUARIE 2026, după cum urmează:

SUEDIA – 90 locuri de muncă pentru: operator de proces - topitorie, operator de proces - turnare continuă, mecanic laminor la cald, electrician-zona de turnare, electrician - macarale și echipamente de ridicare, mecanic - macarale și echipamente de ridicare, operator de proces – zona laminorului la cald, mecanic – zona topitorie și electrician .

NORVEGIA – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului, mecanic de biciclete.

OLANDA – 21 locuri de muncă pentru: mecanic asamblare, personal de punte, timonier, inspector veterinar.

ITALIA – 15 locuri de muncă pentru șofer de autobuz.

CROAȚIA – 15 locuri de muncă pentru menajeră.

GERMANIA – 12 locuri de muncă pentru: tractorist, lucrător în producție-procesare produse din carne.

FINLANDA – 11 locuri de muncă pentru : instalator de structuri metalice, mecanic de vehicule grele, măcelar, mașinist CNC.

IRLANDA – 8 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane, manager recepție, electrician auto.

SLOVENIA – 6 locuri de muncă pentru : chimist dezvoltare produse chimice, camerista, ospătar, bucătar a la carte.

FRANȚA – 2 locuri de muncă pentru carosier/tinichigiu auto.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de Facebook a instituției “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.