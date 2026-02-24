LICITAȚIE DE 9,3 MILIOANE LEI PE REPEDE-NAINTE LA LIVEZI: Sistem de apă pentru 745 de gospodării, scos la „procedură simplificată”

miercuri, 25 februarie 2026

Primăria Comunei Livezi din județul Vâlcea a lansat o achiziție publică în valoare de 9.306.178 lei pentru înființarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă – o investiție vitală pentru localitate, dar derulată într-un ritm care ridică serioase semne de întrebare.

Deși proiectul presupune lucrări complexe – forarea a două puțuri de mare adâncime, realizarea unei stații de tratare, construirea a două rezervoare de 150 mc fiecare, două stații de repompare și peste 24 de kilometri de rețea, plus 745 de branșamente – autoritatea locală a ales o procedură simplificată, cu termen de depunere a ofertelor de doar 16 zile.

Pentru o comună care, conform documentației, nu dispune în prezent de un sistem centralizat de alimentare cu apă, viteza cu care este împinsă o investiție de aproape 2 milioane de euro în faza de atribuire pare cel puțin neobișnuită.

Mai mult, criteriile de calificare impuse pot reduce drastic competiția: ofertanții trebuie să demonstreze o cifră de afaceri de minimum 9 milioane lei în domeniu și să fi executat, într-un singur contract, lucrări similare de rețea de apă și stație de tratare în aceeași valoare.

În timp ce pentru execuție sunt alocate peste 8,5 milioane lei, verificarea tehnică a proiectului este estimată la doar 10.000 lei, o sumă surprinzător de mică raportată la complexitatea lucrării.

Finanțat prin Fondul pentru Mediu, proiectul ajunge la un cost estimat de aproximativ 12.500 lei pentru fiecare gospodărie racordată, fără TVA. Documentația nu explică însă de ce o investiție de asemenea anvergură nu a fost scoasă la o procedură deschisă, care ar fi permis o competiție reală și termene rezonabile.

Pentru contribuabilii din Livezi, miza este uriașă: aproape 10 milioane de lei din bani publici, contractați printr-o licitație fulger. În astfel de condiții, transparența nu mai este doar o obligație legală – ci o necesitate absolută.