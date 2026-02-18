Licitația pentru reabilitarea Casei Olănescu, în valoare de 11,7 milioane lei, anulată. Ce s-a întâmplat cu proiectul Primăriei Râmnicu Vâlcea

joi, 19 februarie 2026

Procedura de achiziție pentru „Proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții Reabilitare Casa Olănescu”, inițiată de Municipiul Râmnicu Vâlcea, a fost anulată oficial la data de 11 decembrie 2025, potrivit anunțului publicat în SEAP în 12 ianuarie 2026.

Vorbim despre o investiție estimată la 11.747.416,02 lei fără TVA, din care 575.600 lei reprezentau serviciile de proiectare și asistență tehnică. Contractul urma să fie atribuit prin procedură simplificată, în baza Legea nr. 98/2016, fără transmitere la JOUE și fără licitație electronică.

Proiectul avea la bază Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție aprobată prin HCL nr. 305/18.10.2024 și actualizată ulterior prin HCL nr. 104/25.04.2025, când au fost revizuiți indicatorii tehnico-economici și devizul general. Durata totală estimată a contractului era de 20 de luni pentru proiectare și execuție, la care se adăuga o perioadă de garanție de minimum 36 de luni.

Cu toate acestea, la finalul anului trecut, procedura a fost anulată în temeiul art. 212 alin. (1) lit. c) teza I și alin. (2) din Legea 98/2016. Motivul invocat în anunț este formulat sec: „Altele”, fără explicații detaliate în anunțul de atribuire. Textul legal menționat permite anularea procedurii atunci când au intervenit circumstanțe care fac imposibilă încheierea contractului sau continuarea procedurii în condițiile inițiale.

Este de remarcat că valoarea totală a achiziției este afișată ca „0”, întrucât nu a fost încheiat niciun contract. Cu alte cuvinte, întreaga procedură s-a oprit înainte de desemnarea unui câștigător.

Proiectul viza restaurarea unei clădiri de patrimoniu din centrul municipiului, lucrări încadrate la cod CPV 45454100-5 – lucrări de restaurare. Documentația impunea elaborarea DTAC, DTOE, proiect tehnic, detalii de execuție, documentație pentru autorizația de securitate la incendiu, certificat energetic la final și asistență tehnică din partea proiectantului până la recepția finală.

În mod interesant, durata totală menționată în anunț era de 56 de luni, însă aceasta includea și perioada de garanție, precum și asistența tehnică extinsă, ceea ce putea modifica termenul final în funcție de garanția ofertată de câștigător.

Autoritatea contractantă a prevăzut reguli detaliate privind beneficiarul real al ofertanților, în conformitate cu Legea 129/2019, precum și obligația completării DUAE și depunerii documentelor justificative doar de către ofertantul clasat pe primul loc. De asemenea, în caz de egalitate de punctaj, departajarea urma să se facă în primul rând prin preț, apoi prin factori tehnici.

Anularea unei proceduri de aproape 12 milioane lei ridică însă o întrebare legitimă: ce se întâmplă cu Casa Olănescu și cu calendarul investiției? Va fi reluată licitația în aceleași condiții sau indicatorii tehnico-economici vor fi din nou modificați?

În contextul în care municipiul are nevoie de recuperarea și valorificarea patrimoniului construit, blocarea sau întârzierea unor astfel de proiecte afectează nu doar imaginea orașului, ci și credibilitatea administrației în gestionarea investițiilor publice.

Rămâne de văzut dacă Primăria va publica un nou anunț de participare sau dacă proiectul va intra într-un nou proces de reevaluare tehnică și financiară. Până atunci, reabilitarea Casei Olănescu rămâne, cel puțin temporar, în stand-by.