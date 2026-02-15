duminică, 15 februarie 2026

Lansare de carte la Mălaia: „În hora nunții, între datină, vers și dor” – o întoarcere la rădăcini

Ieri, 14 februarie 2026, comunitatea din Mălaia a trăit un moment de suflet și identitate: lansarea volumului „În hora nunții, între datină, vers și dor”, semnat de profesorul Răzvan Bazarîncă – un fiu al locului care a adunat, în nu mai puțin de 474 de pagini, frânturi de memorie colectivă, obiceiuri și emoții ce păreau uitate într-un con de umbră.

Cartea nu este doar o culegere de texte. Este o recuperare de identitate. Este o arhivă vie a nunților de altădată, cu strigături, versuri, ritualuri și jocuri populare care au definit generații întregi. Fiecare pagină poartă parfumul satului românesc autentic și readuce în prim-plan momente care ne aparțin tuturor.

Evenimentul de lansare a fost unul de o amploare artistică rar întâlnită. Au fost prezenți oameni de cultură, prieteni, susținători și membri ai comunității care îl apreciază pe profesorul Răzvan Bazarîncă nu doar pentru activitatea sa didactică, ci și pentru dragostea sa față de tradiție.

Atmosfera a fost completată de proiecții foto – adevărate dăinuiri în timp ale momentelor surprinse la nunțile de odinioară – dar și de filmări, jocuri și obiceiuri popular-tradiționale care au transformat seara într-o veritabilă sărbătoare a identității locale. Emoția a fost autentică, iar fiecare clipă a strălucit prin naturalețea și încărcătura ei sufletească.

„În hora nunții, între datină, vers și dor” nu este doar o carte. Este un gest de respect față de înaintași, o pledoarie pentru păstrarea tradițiilor și un dar pentru generațiile viitoare.

Felicitări, Răzvan! Comunitatea din Mălaia este mândră că ești al ei.