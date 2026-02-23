Judecătoria Brașov a respins cererea de ordin de protecție formulată de grefiera Elena Mihaela Dinescu împotriva judecătorului Bogdan Mateescu

marți, 24 februarie 2026

Lovitură de instanță în scandalul de la Tribunalul Vâlcea: Judecătoria Brașov a respins cererea de ordin de protecție formulată de grefiera Elena Mihaela Dinescu împotriva judecătorului Bogdan Mateescu

Scandalul care a zguduit Tribunalul Vâlcea în ultimele zile capătă o turnură juridică majoră, după ce demersul inițiat în instanță de grefiera Elena Mihaela Dinescu împotriva judecătorului Bogdan Mateescu a fost respins ca neîntemeiat de către Judecătoria Brașov.

Potrivit datelor oficiale publicate pe portalul instanțelor de judecată, în dosarul nr. 4048/197/2026, înregistrat la data de 16 februarie 2026, pe rolul Secției Civile a Judecătoriei Brașov, Dinescu Elena Mihaela a formulat o cerere având ca obiect emiterea unui ordin de protecție în contradictoriu cu intimatul Mateescu Mihai Bogdan. Cauza a fost soluționată în procedură de urgență, specifică acestui tip de cereri.

În data de 19 februarie 2026, completul C7 civil – Ordin de protecție a respins cererea ca fiind neîntemeiată, stabilind că nu se impune emiterea unui ordin de protecție împotriva judecătorului Bogdan Mateescu. Hotărârea a fost pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Instanța a dispus, totodată, avansarea din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Brașov a câte 300 de lei, reprezentând onorariile parțiale ale avocaților desemnați din oficiu pentru cele două părți – avocat Teodorescu Corina pentru petentă și avocat Ioniță Liviana pentru intimat – sume care rămân în sarcina statului. S-a consemnat și faptul că petenta a solicitat cheltuieli de judecată pe cale separată, în timp ce intimatul nu a formulat o astfel de solicitare.

Decizia nu este definitivă. La data de 23 februarie 2026, Elena Mihaela Dinescu a declarat apel împotriva hotărârii pronunțate de Judecătoria Brașov, urmând ca instanța competentă să analizeze în perioada imediat următoare temeinicia cererii inițiale respinse în fond.

Această evoluție procedurală vine în contextul în care, la Tribunalul Vâlcea, conflictul dintre cei doi a generat reacții publice și poziționări divergente inclusiv în rândul personalului auxiliar, o parte dintre grefieri transmițând recent o scrisoare deschisă în care au susținut că atmosfera instituțională este una normală și că managementul instanței a promovat constant meritocrația și profesionalismul.

Respingererea, în primă instanță, a cererii de ordin de protecție introduce un nou element de analiză într-un caz care a depășit deja cadrul administrativ intern și s-a mutat în plan judiciar, urmând ca instanța de apel să stabilească dacă soluția pronunțată la Brașov se menține sau va fi schimbată.