sâmbătă, 7 februarie 2026

Invitație la cumpărături pentru influencerii pro-Mercosur: ficat congelat din Brazilia – 9,99 lei/kg vs. ficat proaspăt românesc – 24 lei/kg

În ultimele luni, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur a fost promovat intens de o parte a influencerilor și comentatorilor publici. Ni se spune că e despre „piață liberă”, „prețuri mai mici” și „beneficii pentru consumator”.

Perfect. Atunci haideți să coborâm din studiouri și din postări sponsorizate direct în galantar.

Într-un supermarket obișnuit găsești ficat congelat de pui, import Brazilia, la 9,99 lei/kg. La câțiva metri distanță, ficatul proaspăt de pui crescut în România ajunge la 24 lei/kg.

Diferența este de aproape 2,5 ori.

Provocarea este simplă

Îi invit public pe influencerii și jurnaliștii care susțin avantajele Mercosur să meargă la cumpărături, să pună în coș ficatul congelat din Brazilia și să ne arate – pe cameră – cum îl gătesc pentru copiii sau nepoții lor.

Știm bine că rețetele culinare fac audiență. Așadar:

Vrem rețetă completă.

Vrem verdict sincer la final.

Vrem să știm dacă, dincolo de discursul economic, produsul ales pentru familie este tot cel „avantajos” la preț.

Atenție: nu mă refer la familiile care aleg produsul mai ieftin din motive financiare. Este absolut legitim ca cineva cu buget restrâns să aleagă 9,99 lei/kg în loc de 24 lei/kg. Realitatea economică nu iartă.

Mă refer la cei care, din poziții confortabile, ne explică doct că importurile masive sunt un câștig pentru toată lumea și că temerile fermierilor români sunt „exagerate”.

Despre preț și despre costuri ascunse

Prețul mic este seducător. Dar diferența de 14 lei/kg nu e doar o cifră. Ea ridică întrebări:

Cum se obține un asemenea preț?

Ce standarde de producție și costuri sunt implicate?

Ce se întâmplă cu producătorii locali când rafturile sunt dominate de importuri ieftine?

Când un produs vine de la mii de kilometri distanță, congelat, transportat pe lanț logistic complex, și totuși ajunge mai ieftin decât cel crescut și procesat în România, întrebarea nu e doar „cât costă?”, ci „ce pierdem?”.

Teorie vs. practică

În teorie, piața liberă înseamnă competiție și eficiență.

În practică, înseamnă și presiune pe fermierii români, pe abatoare, pe micii producători care nu pot concura cu volume industriale și costuri foarte diferite.

De aceea, invitația rămâne deschisă:

Stimați susținători ai avantajelor Mercosur, arătați-ne ce puneți pe masă. Dacă produsul de 9,99 lei/kg este alegerea firească pentru familia dumneavoastră, atunci demonstrați-o public.

Pentru că una e să vorbești despre comerț global.

Alta e să alegi ce gătești pentru copiii tăi.