Întreținerea Podelelor. Cum să le speli corect și cât de des?

Nimeni nu își dorește să piardă zilnic ore întregi cu mopul în mână, dar menținerea unui mediu curat rămâne importantă. Chiar dacă nu există o regulă universală, frecvența depinde de cât de circulată este locuința, de stilul de viață și de tipul de pardoseală, spălarea regulată ajută la păstrarea podelelor curate, igienice și cu un aspect plăcut.

De ce este importantă spălarea regulată a podelelor?

Spălarea frecventă a podelelor elimină particulele fine de praf, alergenii și murdăria pe care aspirarea nu le poate îndepărta complet. Asta contribuie la un nivel mai bun de igienă, la un aer mai curat și la prelungirea duratei de viață a pardoselii.

Anumite tipuri de suprafete își pot pierde treptat aspectul din cauza depunerilor de murdărie. Curățarea constantă ajută la menținerea strălucirii și previne uzura prematură, ceea ce poate reduce costurile de reparație sau înlocuire pe termen lung.

Pentru persoanele cu animale de companie sau sensibilități alergice, spălarea regulată a podelelor este cu atât mai importantă, deoarece contribuie la reducerea părului, a polenului și a alergenilor, oferind un mediu mai curat și mai plăcut.

Cum să speli corect podelele?

Pentru o curățare eficientă, începe prin eliberarea podelei, alege mopul potrivit și împarte suprafața în zone mai mici. În timpul curățării, stoarce bine mopul și schimbă apa murdară ori de câte ori este necesar. Dacă vrei să economisești timp și efort, poți lua în calcul un robot care aspira si spala, capabil să preia această sarcină automat.

Alege mopul potrivit pentru tipul de podea – Pentru lemn și laminat, folosește mopuri din microfibră sau burete, bine stoarse, pentru a evita zgârieturile și excesul de apă. Gresia se curăță eficient cu mopuri tip șnur sau rotative, iar mopurile cu abur sunt recomandate doar pentru baie și bucătărie, nu pentru lemn sau vinil.

– Pentru lemn și laminat, folosește mopuri din microfibră sau burete, bine stoarse, pentru a evita zgârieturile și excesul de apă. Gresia se curăță eficient cu mopuri tip șnur sau rotative, iar mopurile cu abur sunt recomandate doar pentru baie și bucătărie, nu pentru lemn sau vinil. Eliberează podeaua înainte de spălare – Îndepărtează jucării, cabluri și obiecte care pot îngreuna curățarea. O podea liberă permite o spălare mai rapidă și mai eficientă.

– Îndepărtează jucării, cabluri și obiecte care pot îngreuna curățarea. O podea liberă permite o spălare mai rapidă și mai eficientă. Curăță pe zone – Spală podeaua pe porțiuni mici pentru a evita urmele și acumularea excesivă de apă. În spațiile mici, pornește din colțul cel mai îndepărtat, iar în casele cu etaj începe de sus. Bucătăria și baia ar trebui curățate primele.

– Spală podeaua pe porțiuni mici pentru a evita urmele și acumularea excesivă de apă. În spațiile mici, pornește din colțul cel mai îndepărtat, iar în casele cu etaj începe de sus. Bucătăria și baia ar trebui curățate primele. Stoarce bine mopul – Chiar dacă pardoseala rezistă la umezeală, excesul de apă poate provoca deteriorări. Dacă podeaua rămâne udă după mai multe treceri, mopul nu este suficient de bine stors.

– Chiar dacă pardoseala rezistă la umezeală, excesul de apă poate provoca deteriorări. Dacă podeaua rămâne udă după mai multe treceri, mopul nu este suficient de bine stors. Schimbă apa murdară regulat – Apa murdară redistribuie murdăria și bacteriile pe podea. Pentru o curățare igienică, schimbă apa imediat ce devine tulbure.

Investește într-un aspirator robot

Acesta poate aspira și spăla podeaua automat, folosind mopuri speciale și dozare precisă de apă sau solutie pentru robotul aspirator. Din aplicație, poți seta nivelul de apă folosit, poți programa separat când să aspire și când să spele și poți stabili momentele în care robotul să revină la stația de andocare pentru a-și spăla mopul, prevenind astfel întinderea bacteriilor dintr-o zonă în alta.

Pentru locuințele cu textile, un aspirator robot pentru covoare este cea mai buna investiție, deoarece detectează covoarele și adaptează puterea de aspirare, fără a le umezi. Modelele premium își curăță și usucă singure mopurile, evită obstacolele și pot fi controlate prin aplicație, reducând semnificativ efortul manual.

Cât de des ar trebui să speli podelele?

În general, spălarea podelelor cel puțin o dată pe săptămână ajută la prevenirea acumulării de murdărie și la menținerea pardoselii în stare bună. În locuințele cu trafic intens, mai ales acolo unde sunt copii sau animale de companie, poate fi necesară spălarea podelelor de 2–3 ori pe săptămână, situație în care un aspirator robot poate fi de ajutor pentru întreținerea zilnică, reducând frecvența curățeniei manuale.

Zonele predispuse la pete, precum bucătăriile și băile, necesită curățare mai frecventă. Dacă petreci mult timp în afara locuinței, spălarea podelei o dată la două săptămâni poate fi suficientă. De asemenea, semne precum suprafețe lipicioase, aspect tern sau senzația de nisip sub picioare indică faptul că este timpul pentru mop. Lucrările de renovare din apropiere pot impune, de asemenea, curățări mai dese.

Materialul pardoselii contează la fel de mult, deoarece fiecare tip de suprafață reacționează diferit la umezeală, frecare și soluțiile de curățare folosite. Este important să adaptezi modul de spălare în funcție de material:

Lemn masiv

Podelele din lemn masiv ar trebui spălate cel mult o dată pe săptămână, deoarece umezeala în exces poate afecta structura materialului. Lemnul reacționează natural la umiditate, dilatându-se sau contractându-se, ceea ce poate duce în timp la deformări, pierderea luciului sau apariția petelor. Pentru o întreținere corectă, este indicat să aspiri frecvent și să cureți doar zonele intens circulate cu un mop din microfibră ușor umezit și un detergent special pentru lemn. Petele accidentale trebuie șterse imediat pentru a preveni pătrunderea lichidului în suprafață.

Gresie și podele din vinil

Gresia și podelele din vinil pot fi spălate de 1–2 ori pe săptămână, iar în zonele cu utilizare intensă, precum bucătăriile și băile, chiar mai des. Gresia este tratată la temperaturi ridicate, ceea ce o face densă și rezistentă la apă, iar vinilul are o structură stratificată, concepută special pentru a face față umezelii. Pentru a păstra aspectul inițial și igiena, este recomandată folosirea unor soluții de curățare blânde, evitând substanțele abrazive sau chimicalele agresive care pot deteriora finisajul.

Parchet laminat si SPC

Podelele laminate se spală, în general, o dată la 1–2 săptămâni, în funcție de nivelul de trafic și murdărie. Deși sunt rezistente la stropi accidentali, excesul de apă poate pătrunde prin îmbinări și afecta stratul de bază din fibre de lemn. Acest lucru poate duce la umflare sau deformare în timp. Pentru a preveni problemele, este indicat să folosești un mop din microfibră bine stors și un detergent dedicat pentru laminat, evitând curățarea cu mopuri foarte ude.